Surbo, il sindaco Trio azzera la giunta: “Si è venuta a determinare una situazione che richiede una verifica politica”

SURBO – Le tensioni in giunta hanno spinto il sindaco Oronzo Trio ad azzerare tutto. “Nulla di preoccupante, una fisiologica pausa di riflessione politica” – commenta il primo cittadino a caldo. “Considerato che, in seno alla maggioranza consiliare si è venuta a determinare una situazione che richiede una verifica politica e una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo, nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell’azione politica amministrativa, che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi fissati nelle linee programmatiche di mandato – recita il decreto di azzeramento della Giunta Comunale e di revoca deleghe assessorili –

Atteso che, per raggiungere l’obiettivo di cui sopra, si ritiene opportuno l’azzeramento della Giunta Comunale attualmente in carica mediante la revoca di tutti i componenti.

Evidenziata l’importanza e l’urgenza di garantire al Sindaco la possibilità di proseguire il programma politico e di assicurare la coesione e l’unità di indirizzo della Giunta”.

Il professore Trio vuole frenare sul nascere uno “sfilacciamento” ed alcune “situazioni di tensione interna che devono essere verificate”, per capire da dove originino e per eliminarle stabilendo un rinnovato clima di collaborazione. La nomina della nuova Giunta, dunque, può attendere un successivo e separato provvedimento.

