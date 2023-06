Domani 26 novembre festa dell’olio nuovo in Puglia con degustazioni e consigli per acquisti consapevoli

PUGLIA – Arriva l’olio nuovo con una festa che coinvolgerà i consumatori in degustazioni e percorsi di conoscenza, con consigli utili per il consumo consapevole dell’olio extravergine made in Puglia. E’ la Coldiretti Puglia che promuove domani 26 novembre, a partire dalle ore 10,00, la Festa dell’olio nei mercati di Campagna Amica a Lecce in Via 95° Reggimento Fanteria 110/E, a Brindisi in Viale Appia 226 e in Viale Virgilio 33 a Taranto, con iniziative di informazione e conoscenza con degustazioni guidate e consigli per riconoscere il vero Made in Italy dalle etichette, ma anche per fare le giuste scelte di abbinamento con i piatti serviti a tavola.

Saranno anche rese noti gli ultimi dati produttivi, con i consigli per gli acquisti per non cadere nelle trappole del mercato e scegliere il vero olio extravergine Made in Italy.

Link Sponsorizzato

In azione i tutor dell’olio di Unaprol e gli agrichef di Campagna Amica con ricette della tradizione contadina, ma anche focus su extravergine ed alimentazione.