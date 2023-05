È bufera sulla questione vaccini, Palese: “Hanno salvato milioni di vite. Governo chiarisca se è con Schillaci o Gemmato”. Amati: “Sfiduciate il sottosegretario”

BARI – Le affermazioni del sottosegretario pugliese Marcello Gemmato stanno provocando reazioni di sdegno anche a livello regionale (a Roma Letta ne ha chiesto le dimissioni). “Premesso che se oggi siamo in grado di gestire la pandemia lo dobbiamo alla scienza e ai vaccini che hanno salvato milioni di vite, destano non poche preoccupazioni le divergenze emerse all’interno del Governo -afferma in una nota l’assessore regionale pugliese alla Sanità, Rocco Palese – Mentre il ministro della Salute Schillaci annuncia una nuova campagna di sensibilizzazione per la vaccinazione contro influenza e Covid, specie per pazienti fragili e ultrasessantenni, il sottosegretario Gemmato, a chi gli chiede se senza vaccini sarebbe stato peggio, risponde: ‘Non abbiamo l’onere della prova’ – aggiunge – ‘grandi risultati non li vedo raggiunti’ e, ancora: ‘C’è stato fino ad oggi un approccio ideologico alla gestione del Covid’.

Queste dichiarazioni appaiono sconcertanti e in netta divergenza con quelle del Ministro. Alla luce di queste evidenti contrapposizioni tra la posizione del Ministro e quella del sottosegretario Gemmato, è necessario ed urgente che il Governo faccia quanto prima chiarezza per non destabilizzare i cittadini. Per quanto riguarda la Puglia, noi siamo dalla parte della scienza e non dalla parte degli ‘stregoni’, per cui proseguiamo senza sosta con la campagna vaccinale consigliando ai cittadini la somministrazione contemporanea della quarta dose del vaccino anti-Covid e del vaccino antinfluenzale”.

Si registra anche l’intervento del Consigliere regionale PD della Puglia Fabiano Amati, promotore e primo firmatario delle leggi pugliesi sull’obbligo vaccinale:

“Se il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato non si dimette dall’incarico, confido in una mozione di sfiducia individuale promossa dall’opposizione e da tutti i partiti accordati con la prova scientifica e l’eliocentrismo sanitario.

Avanzare dubbi sulla prova scientifica o sulla vaccinazione, oppure manifestare incertezze sulla necessità di schierarsi a favore o contro i vaccini, equivale a riscrivere la storia sanitaria dell’umanità, riportando il mondo all’era dell’alchimia e trasformando il ministero della salute in dicastero alla malattia”.