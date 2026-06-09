Presicce-Acquarica, nasce la squadra Palese con Raone vice, ma l’opposizione vota contro la convalida degli eletti

PRESICCE-ACQUARICA – Si è aperta con la convalida degli eletti e con la presentazione della nuova squadra di governo l’esperienza amministrativa del sindaco Giacomo Palese, vincitore delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio alla guida della lista “Progetto Comune”. Una prima seduta del Consiglio comunale che, tuttavia, non è stata priva di tensioni politiche, con il gruppo di opposizione “Avanti Insieme” che ha espresso voto contrario alla convalida degli eletti, annunciando di stare valutando la possibilità di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

La nuova maggioranza potrà contare sui consiglieri Tatiana Turi, Luca Vincenzo Pepe, Lorena Rizzo, Giacomo Lia, Paolo Calò, Armando Formoso, Tina Missanelli e Antonio Raone, mentre i rappresentanti della minoranza siederanno tra i banchi dell’opposizione. Contestualmente, il sindaco ha ufficializzato la composizione della giunta e l’attribuzione delle deleghe assessorili e consiliari. Antonio Raone è stato nominato vicesindaco con deleghe a Suap, commercio, servizi cimiteriali e zona industriale. Tatiana Turi seguirà lavori pubblici, urbanistica, Sue, patrimonio, coordinamento dell’attività amministrativa per l’attuazione del programma di governo e tutela e benessere degli animali. A Lorena Rizzo sono state assegnate le politiche giovanili, la cultura e il coordinamento dei referenti di quartiere. Luca Vincenzo Pepe si occuperà invece di servizi sociali e al cittadino, welfare locale, coordinamento dei progetti utili alla collettività (Puc) e sport. Deleghe specifiche anche per due consiglieri comunali: Paolo Calò seguirà eventi, rapporti con le associazioni, volontariato, protezione civile e toponomastica, mentre Tina Missanelli avrà competenza su pubblica istruzione e pari opportunità.

Sul fronte politico, però, la prima seduta è stata segnata dalla presa di posizione di Avanti Insieme. In una nota diffusa al termine del Consiglio, il gruppo ha spiegato di aver votato contro la proposta di delibera relativa alla convalida degli eletti perché sta valutando “la possibilità di ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale, a fronte della rilevazione di alcune irregolarità che emergerebbero dall’esame dei verbali delle operazioni di voto e dell’assegnazione di voto all’interno di alcune sezioni elettorali”. Una scelta che, spiegano gli esponenti del movimento, nasce dalla volontà di garantire la massima trasparenza e correttezza istituzionale, senza alimentare polemiche. “Si tratta di una scelta che operiamo con responsabilità e assoluta serenità, senza voler dar seguito a strumentalizzazioni politiche o a polemiche”, scrivono, sottolineando il rispetto per il Consiglio comunale e per i cittadini.

Per fare il punto sulla situazione e condividere le prossime iniziative, Avanti Insieme ha inoltre annunciato un incontro pubblico fissato per martedì 16 giugno alle 19.30 presso il Palazzo Ducale di Piazza del Popolo, durante il quale saranno illustrate ai cittadini “riflessioni, percorsi e prospettive politiche alla luce degli avvenimenti accaduti”. Una vicenda che potrebbe dunque continuare anche nelle prossime settimane, mentre la nuova amministrazione Palese si prepara ad avviare il proprio mandato.