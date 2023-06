“La Forza di un Disturbo”: aggiornarsi e apprendere per favorire l’inclusione

ANDRANO (Lecce) – “La Forza di un Disturbo”: atto finale: si è concluso il percorso formativo progettato dall’ Istituto Comprensivo di Andrano in partnariato Associazione Nazionale Scuola Italiana Comitato Lecce per proporre laboratori sull’inclusione, accrescere le conoscenze dei docenti e la consapevolezza del bisogno di una didattica che possa essere per tutti. L’evento, a cui ha partecipato con il Saluto il Provveditore degli studi di Lecce, Dott Vincenzo Melilli e la prof ssa Roberta Bertilaccio il dirigente scolastico Prof Ing Ivano De Luca, e dal prof. Leonardo Bianchi ideatore tra l’altro del tavolo di lavoro sulle disuguaglianze sociali e sulle politiche per contrastarle.

Il corso patrocinato dall’Ordine Assistenti Sociali Puglia nel saluto conclusivo della Vice a presidente Croas Puglia Dott ssa Farina Valentina la stessa evidenziava come l’ attività formativa debba rivestire una proiezione innovativa di approcci metodologici traversali, volti ad attivare tutte le potenzialità in una rete fitta di intenti

L’evento sarà’ riconosciuto come crediti obbligatori per gli assistenti sociali iscritti albo Regio.

Tanti esperti del settore si sono alternati dinanzi ad una numerosa platea, per affrontare situazioni relative alla comunità scolastica, ai bisogni, al vissuto dalle mille sfumature per costruire uno sguardo ed un’attenzione nuova sulle tematiche rilancio di integrazione sociosanitaria ed educativa. Visto il successo e la soddisfazione dei partecipanti si sta pensando di proporre il Percorso come modello da condividere con tutti gli istituti scolastici viste le richieste dei dirigenti e docenti di ogni ordine grado della provincia… in questo modo lo stesso sarà a sua volta fautore di ulteriori iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni educativi e formativo del mondo SCUOLA.

