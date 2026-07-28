L’almanacco di oggi 28 luglio

Il Santo del giorno: S. Celso e Nazario. Il proverbio di Mesciu Ronzu: De la beddhra teni na feddhra, de la brutta tenila tutta. Significato: Di una ragazza bella ne hai una parte, di una brutta ce l’hai tutta.
– Sono nati in questo giorno
1929 Jacqueline Kennedy-Onassis
1941 Riccardo Muti
1949 Marco Ferradini
– Proverbio
Per piacere ai matti, bisogna dir loro quello che odono volentieri
– Accadde oggi
1741 muore, all’età di 63 anni, Antonio Vivaldi
– Scoperte
1964 James Black realizza il primo farmaco altamente efficace contro alcune cardiopatie e l’ipertensione