“Ti piace la banana”; lusinghe a scuola e violenze in cambio di aiuti nei consigli di classe: insegnante condannato

LECCE/COPERTINO – “Ti piace la banana; ti piacciono le polpette” e poi lusinghe sulle forme prosperose di alcune studentesse definite davanti a tutti gli altri compagni “mongolfiera” e “salvagente”. In classe un insegnante di supplenza dell’istituto Superiore Alberghiero “Colummella” di Lecce ha tenuto per mesi sotto scacco i suoi alunni. Correva l’anno scolastico 2013-2014 quando accadeva tutto questo come ricostruito nel corso del processo. Calci, pugni, apprezzamenti e lusinghe. Ma gli studenti non avrebbero raccontato nulla a casa. Perché il professore nei consigli di classe prometteva interventi in loro difesa davanti agli altri insegnanti. Silenzio e compiacenza, insomma, comprati affinché il suo atteggiamento violento in classe rimanesse confinato in aula. Come quando acquisì in anticipo copia delle tracce di una prova di scienza sottratta alla prof e poi girata ad una studentessa perché smistasse l’elaborato al resto della classe.

Questo professore, di 62 anni, residente a Copertino, è stato condannato nel giudizio di primo grado a 6 mesi di reclusione con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione (inizialmente il reato era di maltrattamenti verso fanciulli) nei riguardi di alcune studenti. Per altri episodi è scattata l’assoluzione perché non punibile per la particolare tenuità del fatto così come ha stabilito la giudice monocratica del Tribunale di Lecce, Giovanna Piazzalunga. Ma rimane la gravità dei fatti che, nel corso del processo, due altri insegnanti e quattro studenti hanno cercato di coprire. Per questo nei loro confronti il Tribunale ha trasmesso gli atti in Procura affinché gli inquirenti valutino la genuinità delle loro dichiarazioni rilasciate in aula.

Non tutti i colleghi del professore, però, si sono voltati dall’altra parte. Tra il corpo docente, infatti, c’è stato chi ha raccontato quanto accadeva in classe al vice preside dell’Istituto (inizialmente finito sotto inchiesta perché non avrebbe riferito i fatti al dirigente scolastico e poi prosciolto in sede di udienza preliminare). E sono così scattate le indagini. Sono state raccolte le testimonianze degli alunni graie alle quali gli ufficiali di pg hanno cristallizzato gli episodi.

Come quando il prof ha lanciato una bottiglia contro un alunno colpendolo all’altezza dello sterno; o il calcio sferrato ad uno studente mentre questi era piegato per raccogliere una carta facendolo sbattere contro il muro e procurandogli un taglio in fronte intimandogli di non spiegare il motivo delle ferite quando si sarebbe fatto medicare; i ripetuti pizzicotti sulle guance e le braccia di una studentessa procurandole in varie occasioni dei lividi. O le lusinghe e le allusioni sessuali ad alcune alunne davanti a tutti gli altri compagni: “ti piacciono le polpette” a due studentesse sbeffeggiate per la loro corporatura fisica; “ti piace la banana matura, dura e lunga” avrebbe riferito il prof ad un’altra ragazza; epiteti come “mongolfiera” e “salvagente” ad altre alunne per le loro forme prosperose.

L’imputato, a cui è stato accordato il beneficio della pena sospesa e della non menzione, dovrà risarcire quattro alunni (costituitisi parte civile con gli avvocati Giuseppe Minerva, Ivana Quarta e Angelo Vetrugno) in via equitativa con somme tra i 4mila e i 5mila euro. Per impugnare la sentenza in Appello, la difesa (avvocato Fiorino Ruggio) dovrà attendere il deposito delle motivazioni della sentenza previste nei prossimi 90 giorni.

“Sono profondamente costernato – commenta l’avvocato Ruggio – dal fatto che a mio avviso il giudice con il dispositivo non avrà di certo voluto significare quanto riportato nell’articolo. Il professore in questione ha sempre protestato la sua innocenza e confida che la Corte d’appello possa fare definitivamente luce sugli unici due episodi di condanna, rispetto alle molteplici contestazioni, tenendo conto del fatto che l’imputazione è stata derubricata in esercizio arbitrario dei mezzi di correzione rispetto a quella iniziale di maltrattamenti. Qualora la procura dovesse procedere per la falsa testimonianza che la dottoressa Piazzalunga ha mandato di valutare, ben venga, perchè potrà ulteriormente chiarire tale procedimento come quanto dichiarato dalle parti civili corrispondesse ad assoluta falsità.