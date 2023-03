Ficarella ITS Aerospazio: “La Regione finanzia una sola proposta: non c’è più la sostenibilità economica”

“Con grande rammarico, si prende atto del finanziamento da parte della Regione Puglia, di una sola delle proposte progettuali presentate dalla Fondazione ITS Aerospazio.”, scrive Antonio Ficarella, Presidente ITS Aerospazio, che sottolinea: “Con una sola proposta finanziata non vi è più la sostenibilità economica delle attività della Fondazione”.

“Appare chiaro che non si sia voluto finanziare un percorso formativo strategico, che conferisce un titolo professionale nel settore aerospaziale di elevato livello e grande spendibilità sul mercato del lavoro – continua Ficarella- Il rammarico aumenta ancor di più alla luce del finanziamento di progetti come lo SpazioPorto di Grottaglie e il Grottaglie Airport Test Bed, e all’indomani di importanti manifestazioni come il Drones Beyond di Bari, organizzato dal Distretto Tecnologico Aerospaziale. A fronte di un rilevante investimento strategico della Regione nel settore Aerospaziale, si decide parallelamente, di definanziare​ una importante iniziativa formativa per le nostre giovani e i nostri giovani. Tutto questo ci pare incomprensibile e inaccettabile”.