Il fuoco avanza, la prevenzione arretra: la Puglia brucia tra campagne abbandonate e manutenzione mancata. Serve formazione

Le fiamme tornano a divorare la Puglia e, come ogni estate, il copione sembra sempre lo stesso: campagne che bruciano, ettari di vegetazione ridotti in cenere, animali in fuga e cittadini costretti ad assistere impotenti all’avanzata del fuoco. Ma dietro ogni incendio non c’è soltanto il caldo torrido o la mano criminale di qualche piromane. C’è anche un territorio sempre più fragile, impoverito dallo spopolamento delle campagne, dalla crisi dell’agricoltura e da una manutenzione spesso insufficiente o tardiva.

Abbiamo perso la saggezza dei nostri padri, la competenza nella gestione della “terra”. Quanto accaduto nei giorni scorsi a Ugento ha riportato sotto i riflettori tutte le debolezze di un sistema che continua a rincorrere le emergenze invece di prevenirle. I Canadair sono arrivati con ritardo mentre le fiamme avanzavano alimentate da sterpaglie secche e terreni lasciati all’abbandono. Ancora una volta si è avuta la sensazione di una macchina dei soccorsi che, pur impegnandosi al massimo delle proprie possibilità, si trova a combattere contro problemi strutturali irrisolti. Il sistema pugliese fa acqua da tutte le parti, mentre il fuoco corre veloce tra campi incolti e vegetazione disseccata.

Il vero nodo della questione, però, è un altro e riguarda la prevenzione. Oggi trovare personale realmente qualificato nella manutenzione del verde e nello sfalcio professionale è diventato sempre più difficile. Troppo spesso gli interventi vengono effettuati quando l’erba è già alta e secca. Si taglia superficialmente, lasciando sul terreno enormi quantità di materiale infiammabile che, con l’arrivo delle prime ondate di calore, si trasformano in una miccia pronta ad accendersi. Il problema riguarda sia il patrimonio pubblico sia quello privato.

Con la crisi del mondo agricolo, migliaia di terreni di campagna vengono progressivamente inghiottiti dalle sterpaglie. Ogni anno si ripete lo stesso scenario: fondi abbandonati che diventano vere e proprie polveriere a cielo aperto, destinate prima o poi a essere raggiunte dalle fiamme. Un fenomeno che produce danni ambientali enormi ma anche pesanti conseguenze economiche e sociali.

A denunciare da anni questa situazione è Marco Margari, “addetto ai lavori” con una lunga esperienza nel settore agricolo, che da tempo insiste sulla necessità di investire nella formazione professionale. Già cinque anni fa, durante il mandato dell’assessore regionale alla Formazione Sebastiano Leo, aveva proposto l’attivazione dei corsi “ABC Agricola”, finalizzati a creare figure specializzate nella manutenzione del verde e nell’agricoltura di base. Una proposta che, nonostante l’interesse manifestato da diversi enti di formazione, non ha mai trovato finanziamenti regionali.

“La mia sollecitazione non nasce da interessi diretti, ma dalla necessità urgente di risolvere un problema ambientale e di sicurezza che riguarda l’intero territorio – afferma Margari – Oggi le conseguenze sono evidenti e toccano tutti i cittadini: emergenza incendi, con aree pubbliche e private non manutenute che diventano inneschi pericolosi soprattutto nei mesi estivi; sicurezza stradale compromessa, perché banchine e spazi comuni invasi dalla vegetazione alta ostacolano la circolazione e la visibilità; degrado del decoro urbano, con territori che perdono valore e vivibilità; distorsione del mercato del lavoro, perché la carenza di operatori formati fa lievitare i costi e alimenta il lavoro nero”.

Da qui la proposta di creare una vera e propria task force regionale di “Custodi del Territorio”, professionisti preparati e formati per intervenire in modo programmato sulla manutenzione del verde, sulla prevenzione degli incendi e sulla messa in sicurezza delle aree a rischio. “La proposta è semplice e concreta, nell’interesse esclusivo della collettività: la Regione Puglia avvii un piano formativo straordinario per creare una task force di Custodi del Territorio. Figure professionali capaci di intervenire sulla prevenzione, sulla messa in sicurezza e sulla manutenzione programmata del verde. È un atto di buona amministrazione lungimirante: formiamo oggi le competenze per evitare danni ambientali, sociali ed economici domani”.

L’idea potrebbe rappresentare una risposta a due emergenze contemporaneamente: la sicurezza del territorio e l’occupazione. Formare operatori specializzati significherebbe infatti offrire opportunità lavorative a fasce fragili della popolazione e, allo stesso tempo, garantire interventi efficaci e continui sui terreni pubblici e privati. Oggi, invece, l’improvvisazione regna sovrana. Sempre più spesso si assiste a lavori eseguiti senza competenze specifiche, con risultati inefficaci e costi elevati. E mentre il fuoco continua a correre tra le campagne salentine, cresce la consapevolezza che la vera battaglia non si combatte quando le fiamme sono già alte, ma mesi prima, con una manutenzione costante, professionale e programmata. Perché la Puglia non ha bisogno soltanto di Canadair e autobotti: ha bisogno di uomini e donne preparati a impedire che gli incendi trovino terreno fertile su cui propagarsi.