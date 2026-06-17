Rsa e Centri diurni, dalla Regione segnali di apertura: “C’è un barlume di luce”, commenta Perruggini

BARI – Dopo anni di attese, richieste e tavoli di confronto, dalle Rsa e dai Centri diurni della Puglia arriva un cauto segnale di ottimismo. È il bilancio dell’incontro che si è svolto oggi negli uffici regionali di via Gentile tra l’assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, e le associazioni di categoria del comparto socio-sanitario, riunite per affrontare alcune delle questioni più urgenti e irrisolte che da anni interessano il settore.

Al centro del confronto, definito dagli operatori un momento decisivo, la necessità di ottenere risposte concrete dalla politica regionale sulla programmazione finanziaria, ritenuta indispensabile per adeguare tariffe e fabbisogni assistenziali rimasti sostanzialmente fermi al 2020 nonostante l’aumento dei costi energetici, l’adeguamento dei contratti di lavoro e la crescita delle esigenze assistenziali di anziani e disabili.

Una situazione che, secondo le associazioni, non può più essere affrontata come una semplice questione tecnica. Negli ultimi anni, infatti, gran parte delle strutture ha completato il percorso di accreditamento, ma non tutte sono riuscite a ottenere la successiva contrattualizzazione con le Asl territoriali, spesso per la mancanza di risorse economiche. Un nodo che oggi viene considerato essenzialmente politico.

A tracciare il bilancio dell’incontro è Antonio Perruggini, presidente dell’associazione di categoria Welfare a Levante e delegato regionale di Federterziario Socio Sanitario. “C’è un barlume di luce nell’ambito delle relazioni con la Regione Puglia”, afferma. “Durante l’incontro di oggi l’assessore Pentassuglia si è impegnato a comprendere nel fondo di remunerazione anche le risorse necessarie per finanziare i posti letto delle strutture già accreditate che lo scorso anno non avevano ottenuto il contratto dalle Asl territoriali per carenza di fondi. Si tratta di una battaglia che le associazioni portano avanti da tempo e che oggi ha trovato un importante impegno da parte dell’assessore”.

Più complessa resta invece la questione dell’adeguamento delle tariffe e dei fabbisogni assistenziali. Secondo quanto riferito nel corso dell’incontro, la Regione conferma la volontà di intervenire, ma la quantificazione degli aumenti sarà definita solo dopo il confronto previsto il prossimo 15 luglio con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Un passaggio considerato determinante per individuare le risorse necessarie a sostenere il sistema.

“L’assessore ha garantito il proprio impegno ad aumentare i fabbisogni assistenziali tenendo conto dell’incidenza delle spese energetiche e degli adeguamenti contrattuali sostenuti dalle strutture – spiega Perruggini – ma la decisione finale e la relativa quantificazione saranno assunte dopo il tavolo con il Mef”.

Welfare a Levante e Federterziario Socio Sanitario esprimono comunque soddisfazione per quello che definiscono un atteggiamento di lealtà e apertura mostrato dall’assessore Pentassuglia e dalla struttura tecnica regionale, rappresentata dalla dottoressa Elena Memeo. Le associazioni chiedono però che i tempi siano rapidi, evidenziando come il mancato aggiornamento delle tariffe dal 2020 stia mettendo sotto pressione i bilanci delle strutture, mentre continua a crescere la domanda di assistenza e permane una grave carenza di posti letto destinati ad anziani non autosufficienti e persone con disabilità.

Nel corso della riunione si è parlato anche di assistenza domiciliare. Su questo fronte, l’assessore avrebbe assicurato che nei prossimi giorni la Giunta regionale approverà un regolamento destinato a disciplinare requisiti e programmazione del servizio, con l’obiettivo di dare una risposta a un altro tema da tempo al centro delle richieste degli operatori del settore. Per le associazioni si tratta ora di trasformare gli impegni assunti in atti concreti, dopo anni di attese che hanno lasciato irrisolti molti dei problemi strutturali del sistema socio-sanitario pugliese.