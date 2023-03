Torna la magia dei Cortili Aperti: appuntamento il 30 dicembre con l’edizione natalizia

LECCE – Cortili Aperti a Natale: dopo due lunghi anni ritorna l’atteso appuntamento con l’edizione invernale della storica e amatissima manifestazione, in programma il prossimo 30 dicembre a Lecce. Dopo la consueta edizione primaverile, che come sempre è stata un successo, l’evento, promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane – Sezione Puglia con il sostegno del Comune di Lecce, stupirà cittadini e turisti anche nel periodo più magico dell’anno, aprendo i portoni degli antichi palazzi nobiliari della città e riempiendoli di arte, musica, spettacoli ed enogastronomia. L’iniziativa è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso l’Open Space di Palazzo Carafa, alla quale hanno preso parte l’assessore al Turismo e allo Spettacolo Paolo Foresio, la vicepresidente dell’ADSI Puglia Rossella Galante Arditi di Castelvetere e il consigliere Giuseppe Seracca Guerrieri.

Dieci le dimore storiche che potranno essere visitate gratuitamente nella giornata di venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.30, in un percorso che si snoda per le vie del centro storico e che coinvolge le tre porte di Lecce.

Partendo idealmente da Porta San Biagio e percorrendo via dei Perroni, il primo palazzo che si incontra è Palazzo Grassi, al civico 12, dove dalle 11 sarà di scena l’associazione culturale “Alfredo Pagliaro ed il teatro leccese” con Gina Pennetta. Alle 17.30, invece, l’appuntamento sarà con la musica del Sweat Beat Trio.

Poco più avanti, al civico 14 si apre Palazzo dei Perroni, in cui, dalle 11 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30, risuoneranno le note del repertorio napoletano meno conosciuto e la voce e la chitarra di Franco Tommasi. Superata la chiesa di San Matteo, si incontra sulla destra la galleria Ship in arte di Treggiari, dove si potranno ammirare le “Natività nell’Arte”, sia di mattina che di pomeriggio.

Spostandosi in via Guglielmo Paladini, al civico 14, Palazzo Brunetti farà da cornice a “Wa fale lis Swing ladin Evening” Class Jazz, dalle 11 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30, mentre più avanti, al civico 50, palazzo Tamborino Cezzi diventerà palcoscenico per “Pupe di pane”, performance intorno al pane e le sue storie a cura di AMA-Accademia Mediterranea dell’Attore, che andrà in scena alle ore 11, 12, 17.30 e 18.30. Procedendo in via Marco Basseo, Palazzo Sambiasi, al civico 31, sarà la porta del tempo per entrare in “Cibus” e intraprendere una gustosa e ideale passeggiata per il mercato della Roma antica.

Il centralissimo Palazzo Rollo, al civico 14 di via Vittorio Emanuele II, ospiterà invece Ciki Forchetti e il suo “Nite City for Christmas”, dalle 11 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30, mentre palazzo Sant’Anna e il suo borgo, in via delle Giravolte 17, accoglierà alle ore 11 “Canzoni in forma di rosa”, un progetto di Vania Palumbo con la partecipazione di Luca Tarantino, Cristian Musio e Sandro Cezza, che si traduce in un omaggio a Pier Paolo Pasolini per i cento anni dalla nascita; alle 18.30, spazio poi alla presentazione del romanzo “L’oratorio della peste. Il segreto di Lecce” di Raffale Gorgoni.

In via Sacarmbone 36 sarà invece protagonista il “giardino illuminato” di Dimora Muratore, in cui si potrà passeggiare dalle 17 alle 19.30.

Il percorso tra i cortili dei palazzi si potrà concludere al cospetto delle natività e dell’arte, visitando la mostra “Presepi del maestri salentini” allestita negli spazi rococò della chiesa Madonna della Nova in via Idomeneo 6, in cui ad allietare i visitatori sarà l’Ensemble La Jacquerie “Ad cantum leticie” con le sue esibizioni.

“L’edizione natalizia di Cortili Aperti è una scommessa che abbiamo fatto nel 2018 – ha detto Paolo Foresio – che si è rivelata sin da subito vincente. La pandemia poi ci ha costretto a fermarci, ma quest’anno tenevamo fortemente a riproporla, e stiamo già lavorando sull’edizione primaverile del 2023, che si svolgerà il 21 maggio”.

“Noi non siamo proprietari, siamo custodi pro tempore di queste meravigliose dimore – ha sottolineato Giuseppe Seracca Guerrieri – e il nostro obiettivo è quello di far conoscere la nostra cultura e il nostro passato, perché è importante che tutti conoscano il nostro territorio e le nostre tradizioni, per poterle apprezzare, difenderle e custodire”.