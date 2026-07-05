Aggressione all’infermiere del 118, la condanna dell’ Opi

LOrdine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Lecce esprime ferma condanna e profonda rabbia per la vile aggressione subita da un Infermiere in servizio presso il sistema di emergenza-urgenza 118, colpito da un utente-paziente mentre svolgeva il proprio dovere per tutelare la salute della comunità.

L’episodio è avvenuto ieri alle ore 02.30 circa quando l’equipe dellautomedica del 118 giunta a Scorrano, per prestare soccorso ad un paziente, durante l’assistenza l’utente ha sferrato schiaffi e pugni all’infermiere del 118. In seguito all’ggressione, l’operatore ha riportato delle lesioni giudicate guaribili in 11 giorni. “Chi ogni giorno rischia la propria vita per salvare quella altrui – ha dichiarato il presidente dell’ Opi- non può e non deve lavorare nel terrore di subire violenza”.

L’Ordine ricorda che, come ribadito dal Ministero della Salute, la sicurezza nei luoghi di cura è una priorità assoluta e che per tali reati si procede ormai d’ufficio. L’Ordine si costituirà parte civile e fornirà tutto il supporto legale necessario a tutelare la sua dignità professionale e personale.