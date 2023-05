Covid, in 5 nella terapia intensiva del Dea: un 56enne e gli altri 80enni, tutti con malattie pregresse. 660 nuovi casi in Puglia, 134 nel leccese

PUGLIA – Restano sempre in 5 i pazienti gravi nella terapia intensiva Covid di Lecce: c’è apprensione per un 56enne che è stato operato di recente. Gli altri 4 degenti sono tutti leccesi ottantenni. Il covid infatti crea gravi problemi solo agli anziani con patologie pregresse. Nell’ultima settimana sono morti due 80enni salentini in terapia intensiva, mentre uno è stato dimesso. La situazione nel leccese continua a rimanere sotto controllo.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 7.914 (ieri 2.409) test eseguiti e 660 (ieri 132) casi, l’indice dei positivi sale all’8,34% rispetto al 5,48% di ieri. Media ultimi due giorni 6,91% (precedente 4,99%).

Si registrano 7 decessi rispetto ai 2 di ieri.

Con 134 nuovi casi (ieri 27) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 272 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 233 a 220 (-13), mentre gli attualmente positivi scendono da 16.010 a 15.738 (-272).

Dei 220 ricoverati, 206 (ieri 223, -17) sono in area non critica, mentre 14 (ieri 10, +4) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 272

Provincia di Bat: 43

Provincia di Brindisi: 75

Provincia di Foggia: 64

Provincia di Lecce: 134

Provincia di Taranto: 67

Residenti fuori regione: 3

Provincia in definizione: 2