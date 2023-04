Fòcara 2023, contributo di 419.200 euro da parte del Ministero del Turismo

NOVOLI – Dopo il patrocinio del Ministero della Cultura dello scorso anno, arriva a Novoli un altro importante riconoscimento ministeriale: con decreto interministeriale numero 19323 del 22 dicembre 2022, il Ministero del Turismo ha assegnato al Comune di Novoli il contributo di euro 419.200 per la realizzazione dell’evento “Fòcara 2023”.

“È un risultato straordinario – afferma il Sindaco Marco De Luca. Una cifra così importante, ma soprattutto l’attenzione e l’impegno del Ministero, confermano quanto sosteniamo da anni: la Fòcara, oltre che essere simbolo della nostra devozione a Sant’Antonio e ad avere un grandissimo valore religioso e culturale, può e deve rappresentare un grande attrattore turistico per l’intero territorio, soprattutto in ottica di destagionalizzazione. Se la Puglia vuole crescere, deve pensare ad ampliare la sua offerta turistica al di là della proposta estiva, e la Fòcara, se concepita come l’abbiamo pensata noi, ossia con una serie di eventi collaterali, che spaziano dal food di qualità agli appuntamenti culturali, musicali e con un programma che si spalma su un periodo più ampio, può essere – e lo sarà – volano per lo sviluppo turistico invernale. Ringraziamo il Ministero che ha accolto il nostro progetto, riconoscendogli valore e qualità, frutto di un lavoro che ha visto coinvolta tutta l’amministrazione comunale insieme ai consulenti artistici, culturali e musicali.”

A breve, la Fòcara 2023 riceverà, per il secondo anno consecutivo, anche il patrocinio del Ministero della Cultura.

“Con questo contributo e il sostegno dei Ministeri e delle altre istituzioni, regionali e provinciali -continua il Sindaco – potremo finalmente attuare il ricco programma di eventi e di appuntamenti che avevamo presentato, che cambia in alcuni nomi e/o proposte, ma mantiene inalterato il suo valore artistico e culturale”.

Nei prossimi giorni sarà illustrato tutto il programma dell’evento.