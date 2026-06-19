Incendi, la Protezione Civile di Novoli potenzia il dispositivo antincendio boschivo (AIB): operativo un nuovo mezzo attrezzato

NOVOLI (LE) – Si rafforza il presidio a tutela del territorio salentino contro l’emergenza incendi. Il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di Novoli ha potenziato il proprio dispositivo operativo grazie all’acquisizione, in uso temporaneo, di un veicolo Ford Ranger dotato di modulo antincendio boschivo (AIB), messo a disposizione dal Coordinamento Provinciale di Campi Salentina.

Un intervento concreto che si inserisce in un contesto stagionale particolarmente delicato: da settimane, infatti, il territorio è interessato da numerosi roghi, alimentati dalle alte temperature e dalle condizioni climatiche tipiche del periodo estivo. Il nuovo mezzo, agile e modernamente attrezzato, consentirà ai volontari di operare rapidamente anche nelle aree più impervie e difficili da raggiungere, riducendo i tempi di risposta, limitando i danni ambientali e salvaguardando la sicurezza della comunità.

Sull’importanza di questo potenziamento è intervenuto l’Assessore alla Protezione Civile del Comune di Novoli, Gianni D’Ambrosio:

«L’arrivo di questo nuovo mezzo rappresenta un passo in avanti fondamentale per la nostra strategia di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. In un momento così critico per il nostro patrimonio naturale, dare risposte rapide ed efficienti è una priorità assoluta. Per ottenere questi risultati, tuttavia, la tecnologia e i mezzi non bastano: resta fondamentale il coordinamento e il raccordo operativo tra le istituzioni, costantemente monitorato dalla Prefettura di Lecce che ringraziamo per la costante vicinanza. Solo lavorando in piena sinergia con i Vigili del Fuoco, le Forze di Polizia e l’intero sistema di Protezione Civile possiamo fare fronte comune contro l’emergenza e tutelare il Salento. Un ringraziamento speciale va ai nostri volontari, che con competenza e spirito di sacrificio garantiscono la sicurezza dei cittadini ogni giorno».

Il Gruppo Comunale di Novoli conferma così il proprio impegno quotidiano nel contrastare una delle principali piaghe ambientali della stagione estiva. Un lavoro silenzioso ma vitale, che dimostra come la collaborazione virtuosa tra enti locali, coordinamenti provinciali e volontari rappresenti la chiave volta per la difesa e la valorizzazione del patrimonio naturale locale.