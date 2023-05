Pd, il segretario regionale unitario sarà De Santis: l’abbraccio con Minerva. Possibile corsa a 4 a livello provinciale per il dopo Morciano

BARI – L’accordo è fatto: serve unità e quindi il segretario regionale sarà unitario. Il via libera a Domenico De Santis è arrivato nelle scorse ore, con la presentazione ufficiale della candidatura, un’intesa trasversale e l’abbraccio al suo ex avversario, Stefano Minerva, che non poteva mollare la Provincia e il Comune di Gallipoli e che ha scelto di non correre. La vicesegretaria regionale sarà una donna in quota Elly Schlein: Boccia, Capone e Blasi stanno trattando sul nome. D’accordo sul nome del segretario regionale anche Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, la cui mozione in Puglia è rappresentata da Antonella Vincenti. Situazione più complessa, invece, a livello provinciale dopo il passo indietro di Ippazio Morciano, che ha messo a disposizione il suo posto a favore delle nuove leve dem.

Sono 4 i nomi che stanno circolando, secondo le indiscrezioni di queste ore, per la corsa alla segreteria provinciale Pd: l’assessore, ex vicesindaca di Galatone, Caterina Dorato, in corsa per la segreteria provinciale a sorpresa, ma dovrà sfidare un’altra donna interna al partito, Giorgia Tramacere, vicesindaca di Aradeo, molto vicina all’area di Loredana Capone. Il terzo nome in campo è quello della sindaca di Melpignano, Valentina Avantaggiato, da sempre vicina politicamente a Sergio Blasi, al comando dal 2020 in uno dei paesi più virtuosi della provincia leccese, con una maggioranza piena di donne. Tutti questi nomi però per ora sono solo delle proposte: le dirette interessate si dicono all’oscuro e non confermano.

Ma, siccome la scelta tra le tre potrebbe creare divisioni, ecco proporsi il segretario di Articolo Uno (partito che si fonderà col Pd: segnando un ritorno a casa di chi andò via in polemica con Renzi), Gabriele Abaterusso, che nella peggiore delle ipotesi potrebbe ottenere il posto di vice. La segreteria della città di Lecce, invece, dovrebbe rimanere nelle mani di Maurizio Deta. Ma la partita provinciale sarà determinante anche per il capoluogo.