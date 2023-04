Report covid Asl, numeri in calo. 1.779 attualmente positivi nella provincia leccese, 250 a Lecce. 80 ricoverati e 6 in rianimazione

1 of 3

LECCE – La sottovariante kraken del SARS-CoV-2 continua a circolare in 38 paesi, ma secondo gli scienziati non ancora in Italia. La contagiosità delle nuove varianti è maggiore, ma il virus continua a essere vissuto dalla maggioranza dei cittadini come una specie di influenza di cui non c’è molto da preoccuparsi. In Puglia la situazione resta sotto controllo. I dati confermano che i pugliesi non si fidano più dei vaccini anticovid: anche questa settimana l’adesione è stata scarsa tra i più fragili. Nel report sul Covid dell’Asl, aggiornato a oggi, venerdì 13 dicembre 2022, si registra un calo di attualmente positivi: da 2.986 a 1.779 residenti nella provincia di Lecce con il covid. I contagiati per 1000 abitanti sono a quota 2,2 per mille (erano al 3,7 per mille). Questa situazione è documentata nel nuovo report dell’Asl di Lecce elaborato dal dottor Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica.

I RICOVERATI

Link Sponsorizzato

Il report dell’Asl leccese segnala l’aumento dei ricoverati dopo gli aumenti delle settimane scorse: si passa da 76 a 80 degenti. I malati di covid nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Galatina restano a quota 10 ricoverati. Nella medicina interna covid dell’ospedale galatinese i pazienti sono rimasti in 19. Numeri in calo nel reparto COVID di Anestesia e rianimazione del DEA di Lecce: i pazienti anziani con malattie pregresse sono 6 (erano 7 la settimana scorsa). Nella Pneumologia dell’ospedale “Vito Fazzi” i ricoverati restano in 34 (erano 30). Salgono da 10 a 11 i ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale leccese del capoluogo leccese.

POSITIVI TOTALI IN OGNI PAESE DELLA PROVINCIA LECCESE

Link Sponsorizzato

Continuano a calare i contagiati in provincia: la situazione resta sotto controllo. A Lecce i malati di covid diminuiscono da 384 a 250 residenti. A Casarano i residenti con il covid calano da 58 a 44. Nel secondo comune più popoloso del leccese, a Nardò, gli attualmente positivi sono calati da 111 a 71. Continuano a diminuire i numeri a Galatina: si passa da 61 a 47 attualmente positivi. A Tricase i numeri diminuiscono, da 84 a 39. Calano i contagi a Copertino: passano da 68 a 35. A Galatone sono ancora 45 i contagiati. Diminuiscono, da 82 a 40, i positivi a Maglie. A Gallipoli questa settimana si passa da 54 a 22 attualmente positivi. Scendono gli attualmente positivi a Surbo (da 52 a 36). A Trepuzzi calano i contagiati da 60 a 33. Diminuiscono i numeri relativi ai cittadini che sono positivi al virus a Veglie (da 37 a 32). Scendono, da 31 a 17, i positivi a Melendugno. A Lizzanello diminuiscono da 41 a 24 i malati di covid.

Tornano a scendere i numeri a Monteroni di Lecce: si passa da 54 a 31 attualmente positivi. A Leverano cala il numero degli attualmente positivi, da 47 a 23. A Taviano calano, da 48 a 15, i residenti contagiati. Diminuiscono, da 37 a 25, i positivi al Covid residenti a Carmiano. A Cavallino i numeri degli attualmente positivi residenti tornano a scendere, da 76 a 41. A Campi Salentina i numeri relativi ai residenti attualmente positivi passano da 47 a 19. Cannole ha solo due cittadini malati di covid. A Squinzano il numero dei residenti con il covid cala da 46 a 28. A San Cesario di Lecce i positivi diminuiscono da 21 a 8. A Lequile anche questa settimana i numeri dei cittadini con Covid si fermano a quota 16 (erano 27). Salve ha 7 positivi (erano 19 la settimana scorsa).



A Matino i contagiati sono diventati 11 (la settimana scorsa erano 30). La città di Martano vede diminuire i residenti attualmente positivi: da 32 a 30.

Cala a quota 26 attualmente positivi Ruffano (erano 51 Nel Comune di Ugento diminuiscono a quota 30 gli attualmente positivi (erano 40). Decrescono, da 29 a 16, i malati di covid anche a San Donato di Lecce. A Scorrano dimezzati i numeri dei positivi: da 30 a 15. In discesa, da 29 a 23, i numeri dei residenti contagiati a Racale. A Cutrofiano calano, da 44 a 17, i residenti che hanno contratto il virus. I numeri a Presicce – Acquarica diminuiscono da 36 a 13 malati di COVID. A Otranto sono 17 gli attualmente positivi (erano 15). Anche a Ortelle aumentano da 8 a 13 i residenti positivi. I cittadini positivi a Castrignano dei Greci passano da 17 a 13. A Castrignano del Capo calano (da 45 a 30) i numeri dei malati di covid. Corsano ha 11 residenti con il covid (ne aveva 29). A Gagliano del Capo gli attualmente positivi passano da 21 a 9. Sogliano Cavour è a quota 6 residenti positivi (erano 14 la settimana scorsa). A Soleto cala il numero degli attualmente positivi, da 24 a 13. Diso resta con 5 contagiati residenti (erano 13). Patù cala a quota 4 questa settimana (erano 9 i residenti con Covid). A Palmariggi aumentano, nuovamente in controtendenza, i numeri: si passa da 5 a 7 cittadini positivi al virus.

Diminuiscono i contagi ad Alessano: si passa da 27 a 17 residenti attualmente positivi. A Poggiardo calano questo venerdì da 23 a 16 gli attualmente positivi. A Calimera aumentano in controtendenza, 31 a 34, i residenti con il covid. A Parabita questa settimana diminuiscono da 26 a 14 gli attualmente contagiati. A Nociglia passano da 7 a 2 gli abitanti positivi al covid. Sono in discesa i numeri a Novoli (da 41 a 27 attualmente positivi). Calano a quota 7 i positivi a Spongano (erano 17). Questa settimana a Supersano gli attualmente positivi sono la metà: sono diventati 6 (erano 12). Calano i numeri dei positivi a Tuglie: sono 6 (erano 22). Minervino di Lecce cala da 9 a 7 residenti con il covid. Aumentano da 11 a 14 i contagiati a Porto Cesareo. Ad Alezio i numeri decrescono da 31 a 8 attualmente positivi. Aradeo è a quota 8 attualmente positivi (erano 30). Alliste cala da 25 a 17 cittadini con il covid. Andrano ha 17 residenti attualmente positivi (erano 24). Sono diventati 9 (erano 23 la settimana scorsa) i residenti attualmente positivi a Cursi. Sannicola passa da 25 a 12 attualmente positivi residenti. Zollino questa settimana cala da 12 a 2 contagiati. Per tutti gli altri paesi si possono consultare le tabelle inserite a inizio articolo: basta cliccarci su. Restano anche questa settimana 20 migranti e turisti positivi domiciliati temporaneamente sul territorio leccese.

LA VACCINAZIONE DI MASSA



Il report fotografa anche la campagna vaccinale antiCovid: dall’inizio della campagna vaccinale antiCovid sono 1.848.539 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 650.810 prime dosi, 659.616 seconde dosi (incluse monodose), 486.540 terze dosi e 51.663 quarte dosi.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 8.305 (ieri 7.729) test eseguiti e 904 (ieri 884) casi, l’indice dei positivi scende al 10,88% rispetto al all’11,44% di ieri. Media ultimi due giorni 11,16% (precedente 11,50%).

Si registrano 4 decessi rispetto agli 8 di ieri.

Con 225 nuovi casi (ieri 230) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 273 casi).

Complessivamente i ricoverati si stabilizzano a 257 (+0), mentre gli attualmente positivi scendono da 18.367 a 18.307 (-60).

Dei 257 ricoverati, 241 (ieri 242, -1) sono in area non critica, mentre 16 (ieri 15, +1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 273

Provincia di Bat: 70

Provincia di Brindisi: 96

Provincia di Foggia: 112

Provincia di Lecce: 225

Provincia di Taranto: 112

Residenti fuori regione: 13

Provincia in definizione: 3