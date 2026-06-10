Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza, screening nel Polo Riabilitativo di San Cesario

SAN CESARIO (Lecce) – Il 25 Giugno si celebra la Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza: nell’occasione, il Dipartimento di Riabilitazione della ASL Lecce propone colloqui e/o brevi visite gratuite di screening nel Polo Riabilitativo di San Cesario (via Lecce), dalle ore 9.00 alle ore 12.30, nell’Ambulatorio di diagnosi riabilitativa e trattamento dell’incontinenza urinaria e delle disfunzioni dell’area pelvico e sacrale della ASL Lecce (Responsabile dott.ssa Giovanna Tondi).

L’iniziativa è rivolta a pazienti oncologici sottoposti a prostatectomia radicale tra il 2022 e il 2026 e a pazienti donne, di età compresa tra 70 e 85 anni, affette da incontinenza urinaria da sforzo e cognitivamente integre.

L’incontinenza (perdita involontaria di urina) non è una malattia ma una “condizione” che può insorgere a qualsiasi età, sebbene i casi prevalenti siano quelli di donne in menopausa e di uomini prostatectomizzati. I fattori di rischio sono differenti per sesso ed età. Riabilitare il pavimento pelvico significa recuperare le funzioni di questo “organo” perse o disabilitate con l’obiettivo di “migliorare la qualità di vita” del paziente. Attualmente la riabilitazione del pavimento pelvico rappresenta, secondo gli esperti, la prima indicazione terapeutica di alcune disfunzioni del pavimento pelvico.

Le prenotazioni possono essere effettuate inviando una richiesta all’indirizzo e-mail pavimentopelvico@asl.lecce.it entro il 12 giugno 2026.

Alle persone interessate sarà inviato un breve questionario da compilare, requisito indispensabile per l’accesso allo screening. L’accesso allo screening sarà riservato alle prime 32 persone che avranno effettuato la prenotazione in ordine cronologico e compilato il questionario previsto.