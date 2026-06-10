Sabato 20 giugno “In Marcia per la Prevenzione”: Camminata, screening, vaccinazioni e corretti stili di vita

LECCE – Promuovere la cultura della prevenzione e l’adozione di corretti stili di vita attraverso un evento pubblico che unisce informazione su screening e vaccinazioni, attività fisica e sensibilizzazione sull’importanza dello sport. È questo l’obiettivo di “In Marcia per la Prevenzione”, in programma sabato 20 giugno 2026 dalle ore 8.30 nel parcheggio del Polo Oncologico dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce (ingresso via Giuseppe Moscati).

L’evento nasce dalla collaborazione tra i servizi e le strutture di ASL Lecce impegnate quotidianamente nella tutela della salute e nella prevenzione delle malattie oncologiche, con il supporto dei partner CONI e Decathlon.

La manifestazione prevede un allenamento collettivo e una camminata lungo un percorso all’interno dell’area ospedaliera del “Vito Fazzi”, con partenza dal parcheggio del Polo Oncologico.

Un momento simbolico e concreto per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione primaria, fondata su stili di vita sani, movimento regolare, alimentazione equilibrata e adesione ai programmi organizzati di prevenzione.

Durante la mattinata saranno presenti gli operatori e i professionisti del Dipartimento di Prevenzione, del Dipartimento Oncologico, dei Programmi di Screening Oncologici, del Centro Antifumo del Dipartimento di Dipendenze Patologiche, dei Gruppi Multidisciplinari di Patologia e del SIAN – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

L’iniziativa offrirà ai cittadini un’occasione concreta di incontro con i servizi dedicati alla prevenzione e alla promozione della salute. I partecipanti potranno ricevere informazioni e orientamento sui percorsi di prevenzione attivi sul territorio, conoscere le attività del Centro Antifumo e le opportunità di supporto per smettere di fumare, prenotare gli screening oncologici previsti dai programmi regionali e aderire alle campagne vaccinali attraverso l’effettuazione delle vaccinazioni disponibili durante l’evento. Saranno inoltre illustrati il ruolo e l’attività dei Gruppi Multidisciplinari di Patologia, modello organizzativo fondamentale per garantire percorsi di cura integrati e personalizzati.

L’iniziativa punta a rafforzare la consapevolezza del valore della prevenzione come uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute individuale e collettiva, favorendo l’accesso ai servizi sanitari e promuovendo l’adozione di stili di vita salutari in tutte le fasce della popolazione.

L’iscrizione alla camminata è possibile anche il giorno dell’evento.

La partecipazione ai punti informativi della ASL è libera e aperta a tutti i cittadini e non richiede prenotazione.

Durante l’evento i visitatori potranno usufruire del parcheggio pubblico antistante il Presidio Ospedaliero.