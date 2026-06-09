ASL Lecce al Forum PA 2026 come best practice nazionale per il contrasto alla povertà sanitaria

LECCE – L’esperienza degli Ambulatori di prossimità selezionata dall’INMP nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027

La ASL Lecce sarà protagonista al Forum PA 2026, il principale appuntamento nazionale dedicato all’innovazione nella Pubblica Amministrazione, in programma l’11 giugno al Roma Convention Center “La Nuvola”.

L’Azienda sanitaria salentina è stata individuata dall’INMP – Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, Organismo Intermedio del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (PNES)-Contrastare la povertà sanitaria, come una delle esperienze più significative a livello nazionale nel contrasto alla povertà sanitaria.

La partecipazione al talk “Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027: salute, territori, diritti” nasce dalla volontà del Ministero della Salute di valorizzare casi concreti buone pratiche capaci di tradurre gli obiettivi del Programma in risultati tangibili per le persone e i territori. La ASL Lecce presenterà l’esperienza degli Ambulatori di prossimità e delle azioni di contrasto alla povertà sanitaria, selezionata come modello di intervento efficace e replicabile.

A rappresentare la ASL Lecce saranno il Commissario Straordinario Avv. Stefano Rossi e la Project Manager Dott.ssa Raffaella Arnesano, che illustreranno il percorso realizzato sul territorio provinciale per garantire accesso alle cure e inclusione sanitaria alle persone più vulnerabili.

Al momento, nell’ambito del progetto “PNES – Contrastare la povertà sanitaria”, sono già operativi in provincia di Lecce tre ambulatori medici di prossimità, attivi a Lecce, Gallipoli e Gagliano del Capo, e quattro ambulatori odontoiatrici di prossimità, situati a Lecce, Maglie, Gallipoli e Gagliano del Capo.

Le strutture offrono gratuitamente visite mediche, anche specialistiche, cure odontoiatriche e farmaci di fascia A e C, garantendo un concreto sostegno sanitario a persone che, per condizioni economiche o sociali, incontrano maggiori difficoltà nell’accesso ai servizi.

Il progetto è rivolto a persone con ISEE inferiore a 10 mila euro, migranti, persone senza dimora, comunità Rom, Sinti e Caminanti, cittadini stranieri titolari di codice STP ed ENI, persone esenti per reddito, cittadini in condizioni di indigenza certificata dai Servizi Sociali e, più in generale, persone che vivono situazioni di disagio socioeconomico.

A un anno dall’avvio delle attività, sono oltre 590 i pazienti registrati, con più di mille e trecento prestazioni erogate (di cui 125 a minori) nei sette Ambulatori di Prossimità attivati.

L’accesso agli ambulatori avviene tramite gli Enti del Terzo Settore partner del progetto:

Fondazione di Comunità del Salento, 345 703 2153 – 347 741 7201, segreteria@fondazionesalento.it

FIA Puglia, 0833 172 0493, info@fiapuglia.com

«La scelta della nostra esperienza nell’ambito di Forum PA rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto dalla ASL Lecce e dalla rete di partner coinvolti – dichiara il Commissario Straordinario Stefano Rossi –. Gli Ambulatori di prossimità dimostrano come sia possibile portare la sanità vicino alle persone che per le ragioni più svariate hanno difficoltà ad accedere ai servizi sociosanitari, riducendo le disuguaglianze e rendendo effettivo il diritto alla salute per chi vive condizioni di fragilità. Ringrazio tutte e tutti coloro che hanno trasformato un progetto in risposte concrete a domande di salute».

La partecipazione al Forum PA conferma il ruolo della ASL Lecce tra le realtà più attive nell’attuazione delle politiche di equità sanitaria promosse dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, di cui la ASL Lecce è Beneficiaria, il Ministero della Salute è Autorità di Gestione e l’INMP svolge il ruolo di Organismo Intermedio.