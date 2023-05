A Taviano ulteriori 9 milioni e 600mila euro per rete idrica e fognaria

TAVIANO (Lecce) – Ancora altre risorse per il Comune di Taviano che, con l’Amministrazione Tanisi si è in questi anni distinto come comune virtuoso in termini di capacità di reperirle, con al suo attivo decine e decine di finanziamenti per relativi progetti. Questa volta ad essere finanziato dall’ Autorità Idrica Pugliese, per un importo di €. 9.600.000,00 è un secondo progetto di estensione della rete idrica e fognaria nell’ abitato della Marina; dopo che, negli anni scorsi, il primo cittadino, che ormai gode fama di “sindaco che sta trasformando Taviano”, era riuscito a farsi finanziare, per un importo di €. 9.000.000,00 e sempre da parte dell’ Autorità Idrica, un primo progetto di estensione della rete idrica e fognaria nelle periferie della città che non ne erano ancora dotate e a Mancaversa, i cui lavori sono tutt’ora in corso, e per un importo di €. 5.000.000,00 un progetto di potenziamento e di rinnovamento dell’ Impianto di Depurazione in località Antioco. Nel caso specifico invece, ad essere finanziato è un secondo progetto che consentirà di coprire con tale infrastruttura l’ intero territorio della Marina, a cominciare dalla zona ” Lottizzazione Longo-Federico” in località Porto Azzurro, che si è provveduto a trasformare, attraverso una nuova tipizzazione urbanistica quale soluzione urbanistico amministrativa trovata dallo stesso Sindaco Tanisi, da zona C a zona B urbanizzata ed edificabile, fino poi alla zona B4, a ridosso della Piazzetta delle Rose, e a via Giannelli. Un progetto originario della Giunta di Taviano Insieme che tra l’altro era già stato inserito inserito lo scorso anno nel Piano di Interventi da parte dell’Acquedotto Pugliese e finanziato per un importo di €. 7.503.305,00; finanziamento che ora, in seguito a riapprovazione da parte del Consiglio Comunale della Città dei Fiori del 28 novembre scorso, in conformità ad un aggiornamento tariffario di adeguamento prezzi, schizza ad €. 9.600.000,00 così come auspicava lo stesso Sindaco Tanisi che, in questi anni, è riuscito a convertire in una condizione di sviluppo della città quella che era invece una situazione di svantaggio dell’ ente, che rischiava un regime di infrazione da parte dell’Unione Europea per potenziali danni ambientali così come si presentava nel 2016 al momento del suo insediamento. Spiega infatti lui stesso: ” Appena insediati, ci siamo trovati di fronte ad una situazione di enorme difficoltà: Taviano rischiava una penale, da spalmare sull’ intera collettività, per via di un sequestro amministrativo e penale dell’ impianto di sollevamento che era stato realizzato nei pressi di Mancaversa dei Cavalli e di una mancata messa in funzione della parte di rete fognaria della Marina realizzata nel 2007. Attraverso tavoli tecnici sia a Roma che a Bari presso l’Autorità Idrica Pugliese, l’ Acquedotto Pugliese e la Regione Puglia, siamo riusciti non soltanto a scongiurare quella spada di Damocle che pendeva sui tavianesi, ma anche ad ottenere un finanziamento di €. 300.000,00 per la messa in sicurezza di quell’ impianto e il suo allontanamento delle civili abitazioni, nonché ad elaborare e a farci approvare e finanziare, per un importo di 9 milioni di euro, un progetto di estensione della rete idrica e fognaria a Taviano e a Mancaversa, dal momento che diverse e vaste zone della città come della Marina erano ancora sprovviste di così essenziali servizi”. A quel progetto già così ambizioso, Tanisi ne fa seguire un secondo, allo scopo di poter coprire con rete infrastrutturale di acquedotto e fognatura l’intero territorio della Marina di Mancaversa, soprattutto quelle aree che l’ AQP considerava fuori dal suo perimetro di intervento. Un altro sogno che in questi giorni è diventato realtà e che, secondo il primo cittadino, ” si concretizza in quella che è forse la maggiore, in ordine di importanza, tra tutte le opere pubbliche che stiamo realizzando e con le quali concorre ad una rinascita della nostra Taviano. È quella rivoluzione gentile che si traduce in una offerta di maggiori servizi che costituisce il volano di sviluppo, tanto in termini economici quanto in termini culturali e di civiltà, di ogni comunità cittadina “. E per quanto riguarda i meriti che ormai tutti attribuiscono alla sua persona, Tanisi si schermisce, preferendo parlare di” azione amministrativa dell’ intera compagine di governo di cui, tanta progettualità e così rilevanti opere pubbliche certificano, nei fatti, il valore e un reale prestigio”.

