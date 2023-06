Alla scoperta del Salento: Minervino di Lecce

Si narra che la storia di Minervino sia strettamente collegata alla Dea Minerva, figlia di Giove, dea della giusta guerra, della saggezza, delle arti e dell’ingegno.

Secondo varie ipotesi infatti, nel luogo in cui è sorto il comune, in origine sorgeva un tempio consacrato alla divinità, ipotesi accreditata dalla presenza in zone di dolmen, il più famoso è il Dolmen Li Scusi, il primo ad essere scoperto in Puglia nel 1879 e secondo per grandezza solo a quello di Bisceglia, e menhir, come il Menhir Monticelli, che testimoniano l’esistenza di insediamenti già in Età del Bronzo.

Altra ipotesi, anche questa suggestiva, fa risalire la nascita comune al IX Secolo, tempo di invasioni saracene: in seguito alla cruenta distruzione di Castro, che all’epoca era per l’appunto Castrum Minervae, le famiglie terrorizzate e ormai senza terre, iniziarono a vagare alla ricerca di un luogo in cui trovare rifugio e quando finalmente trovarono un terreno adatto, si fermarono fondando Minervino.

A oggi, tra le certezze storiche è possibile annoverare il rinvenimento di una strada di chiare origini romane.

Nel corso degli anni e dei secoli, molti furono i nobili che ne gestirono le sorti, nel 1500 Minervino contava meno di 500 abitanti, nel 1600 fu un feudo della famiglia Filomarini e poi dei Venturi, ma tra le vie del comune, ancora oggi è possibile ammirare alcune dimore delle famiglie gentilizie che si sono avvicendate nel tempo.

Ciò che affascina e sorprende in epoca contemporanea, è scoprire che Minervino nella metà del 1600 era suddiviso in borghi composti da masserie abitate da nuclei di circa 100 persone.

Si contano sedici borghi, il più popoloso, perché abitato da ben 150 persone, era Borgo Minervino.

La Chiesa Madre, edificata nel 1500 a opera dell’architetto Gabriele Riccardi di Lecce e dello scultore Giovanni Maria Tarantino di Nardò, è dedicata a San Michele Arcangelo e nel corso della costruzione ha inglobato una cappella più antica dedicata a San Rocco.

La facciata è caratterizzata da un imponente rosone che richiama quello di Santa Croce, l’interno è a croce latina con navata unica, gli altari sono dedicati al Santissimo Sacramento e San Rocco, mentre l’abside, realizzata in pietra leccese, è opera di Gabriele Ricciardi.

I lavori di restauro del 1975 hanno portato all’eliminazione dell’altare maggiore, delle decorazioni in stucco e dell’organo.

La Chiesa di San Pietro è antecedente alla Chiesa Madre, fu edificata nel 1400, ma grazie ad interventi effettuati nel 1600, presenta elementi barocchi, il prospetto è semplice, la luce all’interno è garantita da un finestrone, la facciata è decorata da lesene con capitelli ionici.

Al 1600 risale invece la Chiesa della Madonna delle Grazie, sottoposta rispetto al manto stradale.

Il prospetto è semplice, l’interno è a navata unica con soffitto a volte in carparo decorato da lesene, capitelli in stile corinzio e arcate che conducono all’altare barocco costruito nel 1680.

La Madonna delle Grazie compare sia nella tela posta sull’altare, sia nella teca in legno che custodisce una preziosa statua in carta pesta.

Di fondazione incerta è la Chiesa della Madonna Immacolata o di Santa Lucia. Probabilmente fu edificata tra il 1600 e il 1700 grazie alle offerte dei fedeli.

L’interno è a navata unica, i dipinti a tempera sulla parete hanno forma tonda e raffigurano scene della vita di Gesù e Maria, le statue in marmo rappresentano San Michele Arcangelo e Santa Lucia, l’altare in stile barocco è dedicato all’Immacolata Concezione, la parte anteriore è decorata con la rappresentazione della fuga in Egitto della Sacra Famiglia a bordo di una barca, anche in questo caso la forma è tondeggiante ed è sorretto da due putti.

Foglie di acanto e fiori decorano l’alzato con al centro la tela raffigurante la Vergine Immacolata, opera del 1880.

Ai lati sono collocate le statue di Santa Irene, San Giuseppe con Bambino, Santa Barbara e Sant’Anna.

La semplicità delle precedenti chiese è contrastata dalla magnificenza barocca della Cappella della Madonna, la facciata è impreziosita dal raffinato rosone, mentre l’interno a navata unica rettangolare custodisce l’altare maggiore, originariamente la cappella ospitava le tele del pittore leccese Oronzo Tiso, oggi trafugate, restano gli stucchi e riquadri, purtroppo vuoti.

I Padri Riformati, nel 1600 si impegnarono nella costruzione del Convento e della Chiesa di Sant’Antonio da Padova

In merito alla data di inizio e di fine dei lavori, grazie a documenti storici è possibile avere indicazioni precise: 13 giugno 1624 la data di inizio, 1628 l’anno di apertura.

La chiesa ha una facciata semplice, ma non è possibile dire altrettanto dell’interno, la pianta a due navate ospita l’altare maggiore con un dipinto del Catalano e un prezioso organo costruito nel 1733 da Carlo Sanarica, inoltre la statua di Sant’Antonio fu donata a Minervino dall’Arcivescovo Diego Lopez De Andrada.

Minervino segue la tradizione dei comuni Salentini, custodi di architetture religiose attraverso cui ricostruire la storia spirituale e artistica di una popolazione, ma anche opere civili, come Palazzo Venturi, fortezza eretta nel 1500, disposta su due piani con piombatoie difensive alle finestre e in prossimità del portale bugnato su cui si può ancora vedere lo stemma della famiglia.

Palazzo Scarciglia, del 1700 non ha le stesse velleità difensive di Palazzo Venturi, lo stile barocco trionfa nei tre portali barocchi e nella facciata realizzata in carparo.

