Collepasso, l’insulto: “Gode come donna solo quando fa querele”. Vecchio e Perrone si dissociano dagli insulti sessisti al sindaco durante il comizio dell’opposizione

COLLEPASSO – “Lei sembra che gode come donna quando fa querele. Non gode mai! Soltanto quando fa querele gode!”. In un comizio pubblico dell’opposizione il sindaco ha ricevuto delle frasi dure dal sapore sessista, che la sindaca ha voluto postare sul suo profilo Facebook.

“È da poco terminato il pubblico comizio tenuto dai 4 consiglieri di opposizione – ha scritto ieri la sindaca su Facebook- Una opposizione ormai sempre più unita negli atteggiamenti e nei toni tanto da voler condividere insieme la piazza.Credevo volessero parlare di politica, di comunità, di programmi, di Collepasso.

Niente di tutto questo! Questa sera è andato in scena uno spettacolo volgare e osceno. Un continuo di offese sessiste e violente, ovviamente solo perché sono una DONNA! Tra le minacce del consigliere Salvatore Perrone di prendermi a schiaffi domani mattina vicino a tutti a esternazioni sessiste scomposte, fuori luogo e che nulla hanno a che vedere con il mio ruolo politico.

Faccio i miei complimenti ai consiglieri Rocco Sindaco, Mario Vecchio e alla consigliera Sabrina Perrone, che solo qualche giorno fa vantava di aver seguito un corso di formazione sulla violenza contro le donne.

Le donne però che se sono avversarie politiche possono essere derise e umiliate.

Faccio loro i miei più vivi complimenti perché ancora una volta non hanno ritenuto di doversi dissociare ma anzi erano lì a sghignazzare, contenti di condividere quel momento insieme.

Questa è il livello dell’ attuale opposizione che ritengo che non possa rappresentare Collepasso.

Complimenti a voi!”.



I consiglieri Mario Vecchio e Sabrina Perrone del gruppo consiliare di “Nuova Alleanza per Collepasso” non condividono e si dissociano dalle parole rivolte alla persona del Sindaco di Collepasso proferite dal capogruppo di Viva Collepasso popolare.

“Averle associate, invece, al nostro gruppo ed aver diffuso la falsa notizia di una nostra connivenza e sostegno sono atti che riteniamo fortemente scorretti, convinti che ognuno debba assumersi le proprie responsabilità, specie se trattasi di soggetti politici differenti – spiegano in un comunicato i consiglieri di opposizione Mario Vecchio e Sabrina Perrone – Nel corso del comizio tenuto dai consiglieri del gruppo Nuova Alleanza per Collepasso, svolto invece con i consueti toni moderati -che riproponiamo per una ricostruzione veritiera dei fatti- abbiamo evidenziato che da quando si è insediata la nuova amministrazione -che ha di recente visto la presa di distanza della consigliera del gruppo del M5S- si è sempre cercato il dialogo corretto nel massimo rispetto possibile.

Ai cittadini di Collepasso è ben noto che i gruppi di opposizione sono almeno due e volerli associare, come fa il Sindaco Laura Manta, dimostra un intento speculativo sulle parole di uno dei consiglieri di un differente gruppo consiliare, tra l’altro di altra estrazione politica. Si invita cortesemente, infine, Sindaco ed assessori, a rispondere puntualmente alle domande che il gruppo consiliare di centro destra, Nuova Alleanza per Collepasso, ha posto durante il proprio comizio e di impegnarsi all’uopo al fine di creare le migliori condizioni per un dialogo costruttivo con tutti i cittadini”.

“È un po’ troppo tardi per dissociarsi – replica la sindaca Laura Manta – Il loro comunicato non cambia la mia visione delle cose: loro erano lì e applaudivano”.

OFFESE SESSISTE ALLA SINDACA DI COLLEPASSO, L’INTERVENTO DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ DELLA PROVINCIA

“Solidarietà e vicinanza alla Sindaca di Collepasso. Spero che il consigliere Perrone rivolga pubbliche scuse al primo cittadino – dichiara la consigliera di parità della Provincia di Lecce, Filomena D’Antini – Deplorevole attaccare una donna attraverso frasi offensive e sessiste che non trovano alcuna ragione se non nella logica di una cultura sessista che denota povertà culturale verso forme di rispetto per l’altro sesso“.