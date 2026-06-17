Ancora fuoco in Salento, bruciano 3 auto

LECCE – Ore di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco della provincia di Lecce, chiamati a intervenire a distanza di poche ore per due distinti incendi che hanno avvolto e distrutto alcune autovetture tra la notte e la prima mattinata di oggi, mercoledì 17 giugno.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, intorno alle 00:20, nel comune di Casarano. Una squadra del Distaccamento di Gallipoli è intervenuta d’urgenza in via Giuseppe Ungaretti, nei pressi del civico 11, dove un incendio stava già divorando un’autovettura.

Il calore sprigionato dal rogo è stato talmente violento che l’irraggiamento termico ha finito per danneggiare seriamente anche una seconda vettura parcheggiata nelle immediate vicinanze.

Il tempestivo intervento dei caschi rossi ha fortunatamente evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente, scongiurando danni ben più gravi a persone o alle abitazioni circostanti.

Nemmeno il tempo di rientrare che, alle 7:30 di questa mattina, una nuova segnalazione ha attivato il Comando Provinciale di Lecce. Questa volta le fiamme sono divampate nel centro abitato di Galatina, precisamente in via Viva.

L’incendio ha colpito una Hyundai Getz, causandole danni ingenti. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo e a bonificare l’intera area, completando le operazioni con la successiva messa in sicurezza della carreggiata.

Indagini in corso

Su entrambi gli episodi sono ora in corso gli accertamenti di rito. Al momento, le cause che hanno fatto scaturire i due incendi restano ancora da chiarire e nessuna pista viene esclusa.