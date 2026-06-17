Dream Volley Nardò schiacciasassi, travolta la We Sport Lecce. E’ finale

Non c’è stato praticamente match al Pala “Andrea Pasca”. La semifinale di Terza Divisione “Young” si trasforma in un autentico monologo della Dream Volley Nardò, che liquida con un perentorio 3-0 la pur volenterosa We Sport Lecce.

Le leccesi, arrivate a Nardò forti di un ottimo ruolino di marcia nella Regular Season, si sono dovute arrendere di fronte alla furia agonistica delle padrone di casa. I parziali dicono tutto e non ammettono repliche: 25-11, 25-14 e 25-12. Un triplo fendente che proietta Maria Vittoria Imbriani e compagne alla loro terza finale consecutiva.

LA CRONACA: qualche errore al servizio, ma attacco e difesa da urlo:a voler cercare il classico ago nel pagliaio, la squadra granata ha registrato una percentuale di errori in battuta leggermente sopra la media. Un peccato veniale, ampiamente compensato da una prestazione corale che ha rasentato la perfezione negli altri fondamentali: un attacco atomico guidato dalle fiammate offensive di Giulia Toma e Sofia Tarantino ha letteralmente spaccato in due la difesa avversaria; la ricezione impeccabile di Elisa Rapanà e Ginevra Tiene ha blindato la seconda linea e garantito palloni puliti e continuità di gioco; sottorete le centrali Noemi Reale e Maria Vittoria Imbriani hanno alzato la voce con lucidità e precisione nei momenti chiave; in cabina di regia una sempre ispirata Benedetta Donadeo ha magistralmente orchestrato il gioco, confermandosi il cervello della squadra.

Lunedì sera la finalissima contro il S. Pietro, ultimo atto di una stagione fin qui esaltante. La finalissima per il titolo vedrà le granata opposte alla Spike Volley S. Pietro, uscita vincitrice dall’altra semifinale contro la Valecaracuta Lecce. Il Pala “Andrea Pasca” dovrà trasformarsi in una bolgia: è la partita più importante dell’anno per il settore giovanile e serve il pubblico delle grandi occasioni.

Per chi non potrà esserci, come già successo per quarti e semifinali, la gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Dream Volley Nardò. Ma tutta la città è invitata a far sentire alle ragazze di Coach Alessandra Dell’Anna il calore, l’affetto e la passione del grande pubblico neretino. Forza ragazze, la storia è a un passo!