Pe(n)sa differente, dal 18 al 20 giugno a Lecce torna il Festival dell’espressione creativa e della bellezza autentica

LECCE – Dal 18 al 20 giugno 2026 il Polo BiblioMuseale di Lecce ospiterà la XIX edizione di Pe(n)sa differente – Festival dell’espressione creativa e della bellezza autentica, ideato e promosso da Salomè OdV e Big Sur, in collaborazione con il Polo BiblioMuseale di Lecce, ASL Lecce e una rete di partner istituzionali, culturali, scientifici e sociali provenienti dall’Italia e dall’Europa.

Il tema scelto per questa edizione è ABITARE IL LIMITE.

Una proposta culturale che invita a guardare il limite da una prospettiva diversa rispetto a quella dominante. Non soltanto come ostacolo, mancanza o confine da superare, ma come esperienza costitutiva della vita umana. Il limite attraversa il corpo, il tempo, le relazioni, la salute mentale, la crescita personale, la malattia, la cura e la convivenza civile.

In una società che chiede continuamente di accelerare, performare, eccedere e oltrepassare, Pe(n)sa differente propone un gesto controcorrente: fermarsi, osservare, ascoltare ciò che accade nelle soglie dell’esperienza.

Da diciannove anni il Festival costruisce luoghi di incontro tra arte, scienza, educazione, salute e cittadinanza, promuovendo una cultura della cura capace di contrastare stigma, discriminazioni e stereotipi e di generare nuove forme di partecipazione culturale.

UN FESTIVAL TRA RICERCA, SALUTE MENTALE E CITTADINANZA

Cuore della manifestazione sarà il Convegno nazionale ECM dedicato ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione e all’Obesità, che riunirà a Lecce professionisti, ricercatori e studiosi provenienti da diverse regioni italiane e da contesti internazionali.

I lavori affronteranno alcuni dei temi più attuali della ricerca clinica e neuroscientifica: embodiment e interocezione, identità corporea, salute mentale, differenze di genere, infiammazione e biomarcatori, food addiction e food noise, nuovi trattamenti farmacologici, prevenzione e modelli innovativi di cura.

Accanto ai simposi scientifici troverà spazio Rising Stars 2026 – Abitare la ricerca, una sessione dedicata a giovani ricercatori, specializzandi e professionisti emergenti chiamati a presentare idee, studi e buone pratiche che contribuiranno a costruire la cura di domani.

LA CITTÀ COME LABORATORIO CULTURALE

Per tre giorni il Convitto Palmieri si trasformerà in un grande spazio aperto di ricerca artistica, partecipazione e confronto pubblico.

Tra gli eventi principali:

CONFINE, spettacolo di danza contemporanea con regia e coreografia di Annamaria De Filippi, dedicato al limite come luogo di protezione, conflitto e trasformazione;

Le Custodi del Limite, performance simbolica e partecipativa nata dai laboratori espressivi della UOC Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione del DSM ASL Lecce;

La poesia è scoperta della vita, recital e letture pubbliche curate da Mauro Marino;

VOLANTINA!, performance partecipata che invita cittadini, visitatori e professionisti a dare voce ai testi poetici prodotti nei laboratori creativi;

L’albero della mia vita, installazione collettiva realizzata con gli utenti della FED UNIT 24H;

YOU W.I.N. – Work to Inclusive Needs, restituzione pubblica del progetto dedicato alle scuole e ai percorsi di inclusione e partecipazione giovanile;

L’arte di sognarsi a occhi chiusi, azione espositiva partecipata realizzata dal Liceo Classico Palmieri.

MOSTRE, FOTOGRAFIA E NARRAZIONI

Il Festival ospiterà inoltre numerose esposizioni che esplorano il tema del limite attraverso linguaggi differenti.

Tra queste:

Tuttiallopera – Narrazioni emozionali, a cura del Laboratorio Lespressione del Centro Diurno del CSM di Lecce;

Istantanee dal limite, mostra fotografica corale realizzata dal Centro DAN di Cuneo;

Oltre la forma, esposizione delle opere dello psicologo e artista Giorgio De Giorgi;

percorsi espositivi, installazioni e contributi provenienti da scuole, servizi di salute mentale, associazioni e comunità.

DOVE TI FERMI? – Campagna partecipata

Uno dei progetti centrali dell’edizione 2026 sarà la campagna partecipata DOVE TI FERMI?

Una domanda semplice e radicale che, nei mesi precedenti al Festival, ha raccolto parole, immagini, riflessioni e testimonianze provenienti da cittadini, studenti, artisti, professionisti e comunità.

Durante il Festival la campagna prenderà forma attraverso un laboratorio aperto permanente, installazioni diffuse e azioni pubbliche che inviteranno il pubblico a contribuire direttamente alla costruzione di un archivio collettivo dedicato ai confini dell’esperienza umana.

Non una semplice campagna di comunicazione, ma un dispositivo culturale partecipato che trasforma una domanda in uno spazio di incontro.

LIMINAL NIGHT – DJ set

Il 19 giugno il Festival proseguirà con LIMINAL NIGHT – Musiche per abitare il limite, una serata dedicata alla musica come spazio di attraversamento e trasformazione.

Attraverso una selezione musicale che attraversa gli anni Ottanta più visionari, eleganti e sperimentali, il pubblico sarà accompagnato in un percorso sonoro tra memoria e presente, identità e desiderio, ascolto e movimento.

Per una notte, la soglia diventerà ritmo.

UN FESTIVAL CHE METTE IN DIALOGO MONDI DIVERSI

Clinici e artisti.

Ricercatori e cittadini.

Scuole e servizi di salute mentale.

Persone in cura, familiari, professionisti e comunità.

Da diciannove anni Pe(n)sa differente costruisce territori temporanei di cura in cui la conoscenza scientifica, la ricerca artistica e l’esperienza vissuta possano dialogare senza gerarchie.

Luoghi in cui il corpo non è soltanto oggetto di osservazione, ma esperienza da comprendere.

Luoghi in cui la cultura non è intrattenimento, ma strumento di trasformazione individuale e collettiva.

Con ABITARE IL LIMITE il Festival rinnova la propria vocazione originaria: generare spazi in cui arte, ricerca, salute mentale e partecipazione possano contribuire a immaginare nuove forme di benessere, cittadinanza e convivenza.

Per tre giorni, Lecce sarà chiamata a compiere un percorso comune.

Pensare il limite.

Rappresentarlo.

Attraversarlo.

E forse scoprire che proprio lì, nelle soglie che abitualmente evitiamo, si nascondono alcune delle possibilità più profonde di cambiamento.