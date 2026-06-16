Sanità a Gallipoli, il PD Sez. “E. Berlinguer” alza la voce: “Subito il Responsabile in loco e la reperibilità notturna per Ortopedia”

GALLIPOLI (LE) – Il Partito Democratico di Gallipoli, sezione “Enrico Berlinguer”, esprime profonda preoccupazione per la grave situazione di stallo organizzativo e di carenza di organico in cui versano i reparti dell’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù”. “Dopo il pensionamento del Direttore della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia, avvenuto a giugno, il reparto è stato privato di una guida autonoma in loco, affidando la gestione al coordinamento dipartimentale di Lecce – scrive il Segretario del Circolo PD-Sez. E. berlinguer Gallipoli, Tony Piteo – Una scelta che, per quanto presentata come tecnica, rischia di paralizzare l’operatività di un Presidio che ha la dignità e la funzione di un DEA di I Livello. “Non è accettabile che un ospedale cruciale come quello di Gallipoli debba dipendere da Lecce anche per le quotidiane necessità gestionali. Siamo di fronte al terzo pensionamento di fila in Ortopedia senza un reale ricambio generazionale. Questo depauperamento di personale avviene, peraltro, proprio alle porte della stagione estiva, quando la popolazione del nostro territorio decuplica e il flusso di casi traumatologici rischia di mandare in tilt il sistema”.

Il PD di Gallipoli condivide e fa proprie le forti perplessità espresse dalle sigle sindacali e dalle associazioni dei cittadini. Sul fronte dell’Ortopedia, è necessario nominare un Responsabile che operi stabilmente in loco e, parallelamente, ripristinare immediatamente la reperibilità notturna all’interno della struttura gallipolina: obbligare il personale a trasferire pazienti in ambulanza a Lecce, anche di notte, per ottenere una consulenza o il parere del Direttore è una scelta logisticainefficiente, insicura per i pazienti e stressante per operatori già stremati. Un sovraccarico che finirà per congestionare ulteriormente il Pronto Soccorso del “Vito Fazzi”, già in gravissima sofferenza.

La crisi di organico, tuttavia, sta mettendo in ginocchio altri reparti chiave del nosocomio. Si registra infatti una gravissima carenza di personale medico sia nel reparto di Pediatria sia in quello di Ginecologia e Ostetricia. Si tratta di criticità profonde che rischiano di compromettere l’assistenza alle mamme, ai neonati e ai più piccoli, proprio nel periodo dell’anno in cui la domanda di salute sul territorio aumenta esponenzialmente a causa dei flussi turistici.

Per queste ragioni, la sezione “E. Berlinguer” chiede alla Direzione Strategica dell’ASL un intervento immediato e non più differibile:

• L’avvio immediato della procedura per l’incarico di Responsabile di Ortopedia presente fisicamente in loco a Gallipoli, come previsto dal CCNL Dirigenza Sanitaria 2022/24, per

restituire reale autonomia decisionale e gestionale al reparto.

• Il ripristino immediato della reperibilità notturna in loco per i medici ortopedici di Gallipoli, a tutela della tempestività delle cure e della sicurezza dei pazienti.

• Un piano straordinario di aumento del personale medico e sanitario, con l’indizione urgente di concorsi pubblici e assunzioni mirate, per colmare i vuoti d’organico strutturali che stanno soffocando l’Ortopedia, la Pediatria e la Ginecologia e Ostetricia.

Chiediamo, inoltre, al Direttore Sanitario del P.O. di Gallipoli, il Dott. GARZIA, di farsi carico della difesa del nostro nosocomio, esercitando il proprio ruolo di guida tecnica a tutela dell’efficienza dei servizi e della dignità del presidio.

“La salute dei cittadini e la sicurezza dei turisti non possono essere gestite con soluzioni tampone. Siamo solidali con il personale sanitario e con i pazienti. Da oggi, la sezione ‘Enrico Berlinguer’ si dichiara in stato di permanente vigilanza: monitoreremo giorno per giorno le decisioni dell’ASL. Se non arriveranno risposte concrete, saremo pronti a promuovere ogni iniziativa utile a difesa del nostro ospedale e del diritto alla cura del nostro territorio”.