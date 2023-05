Covid, la curva del contagio continua a diminuire. 137 nuovi casi in Puglia, 37 nel leccese

PUGLIA – Continua a scendere la curva del contagio: anche oggi il bollettino quotidiano della Regione trasmette dati confortanti. Intanto, diminuiscono anche tamponi e vaccini. Le nuove sottovarianti non hanno cambiato l’inverno pugliese: si convive col virus senza alcun problema.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO GIORNALIERO PUGLIESE

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 4.514 (ieri 4.971) test eseguiti e 137 (ieri 216) casi: l’indice dei positivi scende a 3,03% rispetto al 4,35% di ieri. Media ultimi due giorni 3,69% (precedente 3,80%).

Non si registrano decessi rispetto ai 5 di ieri.

Con 37 nuovi casi (ieri 62) la provincia di Lecce si attesta al secondo posto fra le province pugliesi (Bari 52 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 172 a 166 (-6), mentre gli attualmente positivi scendono da 8.490 a 8.425 (-65).

Dei 166 ricoverati, 159 (ieri 165, -6) sono in area non critica, mentre 7 (ieri 7, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 52

Provincia di Bat: 6

Provincia di Brindisi: 14

Provincia di Foggia: 9

Provincia di Lecce: 37

Provincia di Taranto: 19

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: 0