Covid, la pandemia è finita da un pezzo, ma non sappiamo come è cominciata: l’OMS si arrende, la Cina non svela nulla. 227 nuovi casi in Puglia, 52 nel leccese

PUGLIA – Già da tempo il virus del SARS-CoV-2, che ha subito varie mutazioni (oggi la sottovariante dell’Omicron che si sta affermando è la Kraken), non impensierisce la maggior parte degli europei: la pandemia è diventata endemia e adesso conviviamo con un virus che è simile a quello influenzale nei suoi effetti e nei suoi postumi. La nuova malattia che comunemente definiamo covid oggi può essere curata efficacemente sul nascere e non provoca alcun problema in chi è sano. Intanto la curva del contagio continua a calare: ci sono meno morti e meno malati. Insomma, l’incubo è finito. La tragedia cominciata nel 2020 ha letteralmente devastato la nostra economia, probabilmente anche per il troppo zelo di qualche governante che ha utilizzato chiusure e restrizioni a volte eccessive, che nella seconda fase potevano essere anche evitate. Oggi appare chiaro a tutti che era inevitabile che ogni famiglia dovesse avere a che fare con il covid-19, come dicevano gli esperti. L’idea che un vaccino ci avrebbe protetti e avrebbe evitato di farci contrarre la malattia è tramontata già da un pezzo. In realtà abbiamo superato la pandemia perché ci siamo immunizzati: è impossibile non aver avuto a che fare col virus almeno una volta in questi tre anni. Probabilmente il vaccino è servito a salvare qualcuno dei più fragili, ma la copertura, come spiegano gli studi, era relativa non totale. Resta l’amaro in bocca per non aver capito, dopo tre anni, cosa è realmente successo in Cina. Il partito dittatoriale cinese ha nascosto la verità a tutto il mondo. L’OMS lo ammette e lancia l’allarme: “La mancata comprensione di come è nato e si è sviluppato il virus potrebbe portare a nuove pandemie”.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO GIORNALIERO DELLA REGIONE PUGLIA

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 4.943 (ieri 4.466) test eseguiti e 227 (ieri 181) casi: l’indice dei positivi sale al 4,59% rispetto al 4,05% di ieri. Media ultimi due giorni 4,32%(precedente 5,16%).

Come ieri si registrano 2 decessi.

Con 52 nuovi casi (ieri 45) la provincia di Lecce si attesta al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 83 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 146 a 141 (-5), mentre gli attualmente positivi scendono da 8.256 a 8.236 (-20).

Dei 141 ricoverati, 137 (ieri 141, -4) sono in area non critica, mentre 4 (ieri 5, -1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 83

Provincia di Bat: 13

Provincia di Brindisi: 21

Provincia di Foggia: 23

Provincia di Lecce: 52

Provincia di Taranto: 30

Residenti fuori regione: 3

Provincia in definizione: 2