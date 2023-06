Inchiesta Re Artù: ex assessore regionale Ruggeri e altri 13 a processo

SALENTO – A processo l’ex senatore e assessore regionale al Welfare Totò Ruggeri, insieme ad altre 16 persone coinvolte nell’inchiesta ribattezzata “Re Artù”. Il giudice Sergio Tosi, a conclusione di una lunga udienza preliminare, ha disposto per tutti il processo ordinario, eccezion fatta per l’ex sindaco di Otranto Pierpaolo Cariddi, 56 anni; l’ingegnere Emanuele Maggiulli, 56, di Muro Leccese, ex dirigente dell’Ufficio tecnico di Otranto; il sindaco di Scorrano, Mario Pendinelli, 57 anni. Per tutti il giudice ha emesso una sentenza di non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste” relativamente alla vicenda del lido Atlantis di Otranto in cui erano ipotizzati i reati di abuso d’ufficio e falso e quella relativa allo scambio di voti in cui erano coinvolti Ruggeri e Pendinelli.

Tali contestazioni non saranno oggetto di un approfondimento dibattimentale nel corso del processo in cui compariranno, sulla scorta delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Alessandro Prontera, anche Antonio Ermenegildo Renna, 67 anni, di Alliste, commissario straordinario unico dei consorsi di bonifica; il consigliere regionale Mario Romano, 72, di Matino; Massimiliano Romano, 52, di Matino; Antonio Greco, 49, di Carpignano Salentino; il commercialista Giantommaso Zacheo, 50, di Carpignano; il medico Elio Vito Quarta, 77 anni, di Carmiano; l’imprenditore Fabio Marra, 55, di Galatone; l’ex direttore generale della Asl Lecce Rodolfo Rollo, 61, di Cavallino; suor Margherita Bramato, 72, di Tricase; Luigi Marzano, 75, di Leverano; Vito Caputo, 61, di Nardò; Silvia Palumbo, 40, di Racale; Michele Antonio Adamo, 68, di Nardò; Giuliana Lecci, 37, di Montesano Salentino; Roberto Aloisio, 50, di Maglie; Graziano Musio, 67, di Matino; Luigi Antonio Tolento, 37, di Soleto; Antonio Specchia, 37, di Serrano (frazione di Carpignano Salentino); Paolo Vantaggiato, 64, di Neviano. Asl, Sanitaservice, Regione Puglia così come la società Tecnomed oltre al Consorzio Arneo rappresentano le parti civili.

E’ invece fissato per il 5 maggio il processo con il rito abbreviato per Roberto Aloisio, 50, di Maglie; il commercialista Giantommaso Zacheo, 50, di Carpignano; Antonio Specchia, 37, di Serrano (frazione di Carpignano Salentino); Giuliana Lecci, 37, di Montesano Salentino; Luigi Antonio Tolento, 37, di Soleto. In due hanno invece chiesto di patteggiare: Paolo Vantaggiato, 64 anni, di Neviano, (8 mesi col beneficio della pena sospesa) e Giancarlo Ferilli, 59, di Tuglie, accusato di traffico di influenze illecite perché avrebbe consegnato la 8mila euro a Mario Romano, in cambio del superamento del concorso in Arpal di un suo familiare. Su quest’ultima istanza, avanzata dall’avvocato Alessandro Greco, la giudice Giulia Proto si pronuncerà il 6 aprile prossimo.

Le accuse, per tutti gli altri imputati, contenute nell’avviso di conclusione e indicano Totò Ruggeri come una sorta di deus ex machina che veicolava assunzioni, posti di lavoro, pacchetti di voti in cambio di prestazioni sessuale e di regalie varie come aragoste e vino.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Gianluca D’Oria, Salvatore Corrado, Giuseppe Fornari, Massimo Manfreda, Luigi Covella, Francesco Fasano, Gabriella Mastrolia, Francesco Vergine, Stefano De Francesco, Giuseppe Lelio, Luigi Corvaglia, Pierluigi Portaluri, Dario Congedo, Mario Coppola, Antonio Quinto, Corrado Sammarruco, Antonio Costantino Mariano, Francesco Romano, Carlo Viva, Sabrina Conte, Maria Greco, Francesca Conte, Dario Paiano, Demitri Conte, Remo Cagnazzo, Giovanni Montagna, Maria Antonietta Martano, Gaetano Castellaneta, Donato Sabetta.