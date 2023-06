PUGLIA – Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi, da segnalare solo locali piogge sparse sul Salento. Nuvolosità in aumento tra la sera e la notte ma senza fenomeni di rilievo associati.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo; massime in rialzo al nord e sulle isole Maggiori, stabili o in calo altrove.

www.centrometeoitaliano.it