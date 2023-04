Che pesci prendere, domenica 16 aprile un incontro sul tema all’Acquario del Salento

NARDO’ (Lecce) – Per domenica 16 aprile (ore 18) l’Acquario del Salento di Santa Maria al Bagno ha organizzato un incontro sul tema Che pesci prendere. È ormai un dato di fatto che il mare sia un mondo in gran parte ignoto a chi associa questo elemento fondamentale del globo terrestre esclusivamente ai concetti di vacanza, svago e benessere o, al massimo, a un bel vassoio da ristorante carico di ogni bontà. In pochi considerano il mare un organismo vivente e delicatissimo. La recente legge varata dalla Regione Puglia, che prevede il divieto di pesca dei ricci fino al 2026, fa riflettere sullo stato di salute del mare e sul forte impoverimento che lo caratterizza.

L’iniziativa, promossa dall’Acquario del Salento con l’assessorato all’Ambiente, rientra nel programma “A scuola sul mare” che prevede attività didattico-divulgative rivolte non soltanto alle scolaresche e ai ragazzi, ma anche agli adulti.

Interverranno l’assessora all’Ambiente Giulia Puglia, il presidente del Gal Terra d’Arneo Cosimo Durante, l’etno-gastronomo Massimo Vaglio, il pescatore Teseo Mercuri. Coordinerà gli interventi Sergio Fai, biologo marino dell’ufficio Ambiente del Comune di Nardò. Vaglio, in particolare, parlerà dei vari tipi di pesce e delle loro qualità e dispenserà consigli utili su come evitare gli sprechi, valorizzando le specie spesso poco considerate ma che, se adeguatamente preparate, offrono gusto e caratteristiche nutrizionali e organolettiche non inferiori a quelle considerate più pregiate. Si parlerà anche della necessità di incoraggiare sistemi di pesca quanto più selettivi possibile, per esempio, preferendo reti a maglia larga per evitare la cattura del novellame e delle specie sotto taglia.

La partecipazione è libera. Per informazioni chiamare il numero di telefono 380 4739285.