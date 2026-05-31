In pensione il Caporeparto Cosimo Bellinfante, 35 anni al servizio dei Vigili del Fuoco

LECCE – Dopo 35 anni di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Caporeparto esperto Cosimo Bellinfante ha salutato ufficialmente il Comando Provinciale di Lecce, concludendo una lunga carriera vissuta con professionalità, coraggio e grande umanità.

L’emozionante congedo è stato celebrato nella sede centrale del comando, dove colleghi e amici hanno voluto rendergli omaggio con mezzi schierati e sirene accese durante il suo ultimo turno di servizio.

Entrato nel Corpo nell’agosto del 1991, Bellinfante ha prestato servizio nei comandi di Milano, Brindisi e Lecce, partecipando ad alcune delle più importanti emergenze nazionali: dai terremoti in Umbria, L’Aquila e Amatrice, fino alle alluvioni in Emilia e Termoli e al tragico incidente ferroviario di Andria.

Particolarmente significativa la sua esperienza nel Nucleo Cinofilo, dove per 15 anni ha operato insieme ai suoi inseparabili compagni a quattro zampe Margout, Mya e Mira. Grazie al binomio uomo-cane, Bellinfante ha preso parte a numerosi interventi di ricerca e soccorso, contribuendo al salvataggio e al ritrovamento di molte persone disperse.

Nel corso della carriera ha ricoperto anche il ruolo di Responsabile Operativo Regionale del Nucleo Cinofilo, fino a concludere il proprio percorso professionale come Capo Turno Provinciale, incarico che rappresenta il coronamento di una vita dedicata al soccorso e alla sicurezza dei cittadini.

“Essere Vigile del Fuoco non è soltanto un lavoro, ma una scelta di vita che non si spegne mai”, ha dichiarato Bellinfante nel suo saluto finale, ringraziando colleghi, superiori e soprattutto la sua famiglia per il sostegno ricevuto in tutti questi anni.

Con il pensionamento si chiude una pagina importante della storia del comando leccese, lasciando il ricordo di un uomo che ha fatto del dovere, della dedizione e dell’umanità i valori guida della propria vita professionale