L”Esemplare Grassi” della Costituzione in mostra al Senato: Unisalento a Palazzo Madama per la Festa della Repubblica

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Quattro firme autografe, inchiostri diversi. L'”Esemplare Grassi” della Costituzione italiana è conservato dal 2017 nel Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento. Il 1° e il 2 giugno sarà in mostra al Senato della Repubblica. Si tratta di un estratto della Gazzetta Ufficiale numero 298 del 27 dicembre 1947, in tiratura limitata di sessanta copie: quella conservata qui a Lecce è la copia numero 4, come risulta dal foglio di guardia che precede il frontespizio e conferma la numerazione.

Nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente e del referendum istituzionale che fece dell’Italia una Repubblica, il Senato organizza l’1 e il 2 giugno una mostra straordinaria presso la Sala Marconi di Palazzo Madama, a Roma, con l’apertura eccezionale delle sedi degli Organi Costituzionali. L’esposizione dell'”Esemplare Grassi” nasce dalla volontà di riunire simbolicamente le due donazioni che il ministro Giuseppe Grassi effettuò alla sua morte: il fondo archivistico, donato all’Archivio del Senato e attualmente in fase di inventariazione, e il fondo bibliografico, che passò al nipote, il professor Fabio Grassi Orsini — docente di Storia Contemporanea all’Università di Lecce dalla metà degli anni Settanta fino alla fine degli anni Ottanta — il quale nel 2017 lo donò al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento. La donazione comprende circa 219 opere antiche, oltre 7.000 opere moderne e 126 testate di riviste. L'”Esemplare” ne è il pezzo più prezioso.

Il documento è un oggetto unico nel suo genere. Imita in tutto gli originali conservati rispettivamente presso l’Archivio Centrale dello Stato, presso l’Archivio della Presidenza della Repubblica e presso l’Archivio della Camera dei Deputati — dalla cordicella segnalibro tricolore alla disposizione del testo su due colonne — ma se ne distingue per alcuni dettagli materiali di straordinario interesse storico e filologico: i titoli delle sezioni si estendono sull’intera larghezza della pagina anziché restare interni alla singola colonna; nel colophon le firme autografe differiscono per disposizione e colore degli inchiostri rispetto all’originale; e Alcide De Gasperi firma “Alcide De Gasperi” e non “De Gasperi Alcide” come nell’esemplare ufficiale. Dal 2018 il documento è conservato ed esposto in una teca ed è accessibile al pubblico attraverso una sofisticata riproduzione virtuale tridimensionale.

«Che l’Università del Salento sia chiamata a portare questo documento a Palazzo Madama, nel giorno in cui l’Italia celebra la propria Repubblica e la propria Costituzione, è motivo di profondo onore — dichiara la rettrice Maria Antonietta Aiello —. L'”Esemplare Grassi” non è soltanto un bene culturale di straordinario valore: è un pezzo della storia costituzionale italiana che porta il nome di un figlio di questa terra. La sua presenza alla mostra del Senato restituisce a Giuseppe Grassi, e al Salento, il posto che meritano nella memoria collettiva del Paese. Come Università, custodiremo questo patrimonio con il senso di responsabilità che esso impone, certi che la sua missione più alta sia quella di essere condiviso, conosciuto, tramandato».