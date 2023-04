Dopo tre anni finisce il periodo del bollettino regionale Covid: è una forma influenzale. Un’ondata di ricoveri smascherò la fragilità del nostro sistema sanitario

LECCE – Il 3 dicembre 2019 la Commissione sanitaria municipale di Wuhan (città della Cina che fino ad allora era poco conosciuta dal grande pubblico) ha segnalato all’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) una strana polmonite, violenta e, in alcuni casi, letale. Ma in Italia si registravano già alcuni strani casi di polmonite interstiziale. Dopo più di tre anni, non sappiamo se il virus abbia fatto il “salto di specie” in un laboratorio di Wuhan o nel mercato dove venivano venduti animali selvatici: la Cina non ha collaborato fino in fondo con le autorità internazionali. Un paio di mesi dopo si registravano crisi respiratorie anche in soggetti giovani apparentemente sani. Ma già il nostro sistema sanitario era in allerta, senza avere un vero piano. Il 31 gennaio 2020 i primi due casi italiani: due turisti cinesi che vengono curati a Roma. Dalla Cina iniziano a giungere immagini orrende: ospedali al collasso, persone che chiedono aiuto dai balconi e poi si diffonde il video del medico, poi morto (il 7 febbraio 2020, dopo essere stato accusato di diffondere notizie false), che spiega che una nuova malattia si sta diffondendo nel mondo.

A fine febbraio l’Italia scopre che il SARS-CoV-2 dilaga nella Lombardia: il virus corre veloce. Wuhan è in lockdown da gennaio. Il 19 febbraio si gioca Atalanta-Valencia e alcuni immunologi sono convinti che quell’evento abbia contribuito alla diffusione ulteriore del virus. Il 21 febbraio a Codogno il primo caso ufficiale di covid (si tratta di un 38enne). Due giorni dopo cominciano le “zone rosse”, le chiusure, l’incubo. La sanità lombarda, che aveva puntato tutto sul privato, va in tilt. Sarebbe stato facile usare le mascherine per evitare qualche contagio in più, ma tutti erano impreparati. I politici fanno aperitivi e cene postate sui social per invitare a evitare il panico e a continuare la vita di sempre. Zingaretti fa un aperitivo sui navigli, Salvemini va con i suoi al ristorante cinese. Trump parla di normale influenza. Ma a marzo la situazione precipita: comincia il grande incubo: il 4 marzo vengono sospese le attività didattiche. Non c’è ancora un piano: non si sa cosa fare con le mascherine. Poi, la Lombardia diventa zona rossa, ma ormai è troppo tardi.

In migliaia scappano via con il primo treno utile in regioni dove ci si può muovere liberamente: qualcuno addita i fuggiaschi come untori. Sono i primi di marzo quando cominciano a giocarsi le partite a porte chiuse. Il 9 marzo 2020 arriva il primo lockdown: l’Italia adotta il “modello cinese” per prima: tutto il paese è chiuso in casa, ma la gente continua a incontrarsi di nascosto, va al supermercato anche se a casa non serve nulla. Comincia l’isteria collettiva della caccia al runner (che si sta allenando da solo) anche con i droni. Si iniziano a contare i primi casi nei paesi del Salento. I cittadini vengono multati e vessati anche per una passeggiata solitaria davanti alla propria abitazione. La sanità non regge: i turni sono insostenibili, pullulano le immagini sui social delle infermiere che svengono per i turni massacranti. Le ambulanze in fila sono troppe, la tachipirina e la “vigile attesa” non funzionano: avremmo capito molto dopo che servivano gli antinfiammatori per bloccare l’avanzata di una malattia infiammatoria.

In Puglia è tutto chiuso anche se per oltre il 90% dei casi si guarisce quasi senza sintomi. Si muore, nella maggior parte dei casi “con covid” e non “per covid”: i fragili con una violenta polmonite crollano, perché è la goccia che fa traboccare il vaso. Crolla anche l’economia. I morti sono tanti. non c’è tempo per saluti, funerali e verifiche: tutto viene archiviato, i cadaveri vengono cremati. Il 18 marzo 2020 a Bergamo i mezzi militari trasportano nella notte decine di bare verso i cimiteri di altre città per la cremazione. Il 22 marzo il governo sospende gran parte della attività produttive: comincia il dramma economico, il collasso per tante famiglie. Di fronte alla tragedia comincia il “negazionismo” sui social e pullulano teorie e cure alternative. Il resto della storia la conosciamo. Il virus comincia a farsi sentire ad ondate. La seconda ci sorprende. Poi arriva un vaccino che non evita la malattia (secondo gli esperti la rende meno grave).

Il nostro sistema sanitario non ha retto, le liste d’attesa si sono allungate, paghiamo ancora lo scotto della mancata prevenzione anche nel campo della lotta ai tumori e ancora la macchina pubblica non funziona. La stagione dell’incubo pandemico è alle spalle e noi siamo ancora impreparati: ci occupiamo poco delle infezioni ospedaliere, non sappiamo gestire le cronicità, che intasano i nostri ospedali. A più di tre anni dall’incubo la Regione Puglia chiude la stagione dei bollettini giornalieri relativi ai test sul covid: ormai siamo di fronte a una forma influenzale facilmente superabile. Ieri l’annuncio sul sito della Regione Puglia: dal 31 marzo 2023 si chiude la pubblicazione del documento giornaliero relativo al covid. I conteggi sono inutili: nella maggior parte dei casi nessuno fa il test per capire se ha il covid. Le persone si curano a casa generalmente con antinfiammatori. L’unica lezione di cui far tesoro è che dobbiamo essere in grado di rafforzare la sanità pubblica facendola lavorare virtuosamente con l’eccellenza privata. Abbiamo imparato davvero la lezione? È cambiato davvero qualcosa? È questa la domanda che dobbiamo farci mentre entriamo in una nuova fase con le ferite del periodo pandemico ancora addosso.

Non saranno i giudici o le Commissioni parlamentari a restituirci la verità su quel buio periodo: c’è voglia di dimenticare in fretta. Eppure ci sono tante cose da chiarire a cominciare dall’origine del virus. Stendiamo un velo pietoso sui vari business (soprattutto sanitari) che sono stati fatti proliferare: come sempre succede, di fronte alle tragedie, c’è sempre qualcuno che fiuta l’affare. Forse nella seconda ondata, dopo l’arrivo dei vaccini, le chiusure estreme e le restrizioni sono state un’esagerazione. Abbiamo la prova, ormai, che l’attuale governo ha fatto bene a eliminare tutte le restrizioni. Ma dobbiamo cercare di imparare la grande lezione sulle pandemie: le strutture pubbliche devono rafforzarsi, devono avere il numero giusto di operatori, devono avere un piano di prevenzione e contenimento, solo così potremo evitare un disastro simile a quello del 2020.