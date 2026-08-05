Scuola, Valditara incontra due fratelli palestinesi che hanno sostenuto la Maturità grazie al Ministero: “Noi non dimentichiamo mai chi soffre”

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha incontrato al Ministero due fratelli provenienti dalla Striscia di Gaza, in rappresentanza dei ragazzi palestinesi accolti nelle nostre scuole grazie al programma del Ministero dell’Istruzione e del Merito. I due giovani hanno concluso il loro percorso sostenendo brillantemente l’Esame di Maturità. All’incontro hanno partecipato anche i docenti che li hanno seguiti e i volontari dell’associazione “Padova abbraccia i bambini”.

L’incontro si inserisce nel quadro delle iniziative di sostegno e integrazione promosse dal MIM a favore degli studenti provenienti da Gaza. Per rafforzare questo impegno, il Ministero ha inoltre stanziato 1,5 milioni di euro a favore delle scuole coinvolte, per attivare percorsi personalizzati, laboratori di italiano, potenziamento didattico e reti di supporto con enti locali, associazioni e volontariato.

Nel corso dell’incontro, i due studenti hanno espresso la loro gratitudine all’Italia, al Governo, al Ministero, alla scuola e ai docenti. La studentessa ha raccontato il sogno di diventare medico, mentre il fratello ha annunciato l’intenzione di iscriversi a Ingegneria informatica.

“Rivedervi oggi sapendo che avete sostenuto brillantemente l’Esame di Maturità è motivo di grande soddisfazione. Noi non dimentichiamo mai chi soffre e siamo felici di aver dato una opportunità di istruzione a chi ha perso la propria scuola. La vostra determinazione dimostra che l’istruzione è uno strumento di libertà, riscatto e speranza. Ringrazio dirigenti scolastici, docenti e volontari che hanno costruito una straordinaria rete di solidarietà: investire nella scuola significa restituire dignità e futuro”, ha dichiarato il Ministro Valditara.