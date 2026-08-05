San Foca, rifiuti e vandalismo sotto la torre: l’allarme di Barbano per il degrado a due passi dal lungomare

MELENDUGNO (SAN FOCA) – Un angolo di straordinario valore paesaggistico e storico trasformato in una discarica a cielo aperto. È la denuncia che arriva da San Foca, marina di Melendugno, dove, a pochi metri dal lungomare, dal porto e dalla torre costiera cinquecentesca, simbolo identitario della località adriatica, si è consolidata una situazione di forte degrado ambientale. A rilanciare l’allarme è il giornalista e scrittore Massimo Barbano, raccogliendo le segnalazioni di alcuni residenti che chiedono un intervento urgente per restituire decoro a un’area frequentata ogni giorno da cittadini e turisti.

Nel mirino finisce un anfratto naturale scavato nella roccia proprio ai piedi della torre di San Foca. Un luogo che un tempo aveva una funzione ben precisa: veniva utilizzato dai pescatori come ricovero per reti, attrezzi da lavoro e accessori delle imbarcazioni. Con il passare degli anni, però, il ricambio generazionale e l’evoluzione della pesca, oggi praticata con natanti più grandi e attrezzati, hanno portato all’abbandono di quei cunicoli, lasciandoli senza alcuna destinazione. Secondo quanto denunciato, proprio questo stato di incuria avrebbe favorito l’azione di vandali e incivili, che nel tempo avrebbero trasformato gli spazi in una discarica abusiva. Tra le rocce si accumulano materiale di risulta, plastica, rifiuti di ogni genere e scarti abbandonati senza alcun rispetto per un contesto naturalistico e storico di particolare pregio.

“È inaccettabile che uno dei luoghi più rappresentativi di San Foca versi in queste condizioni – evidenzia Massimo Barbano –. Parliamo di un’area che si trova a pochi passi dalla passeggiata sul lungomare, percorsa ogni sera da centinaia di persone, e che rappresenta uno dei primi scorci che i turisti possono ammirare. Lasciare che venga deturpata da rifiuti e vandalismo significa offrire un’immagine indecorosa della nostra marina e mortificare un patrimonio che appartiene a tutta la comunità”.

I residenti ricordano come San Foca sia da sempre una delle mete più apprezzate del litorale salentino, grazie alle sue bellezze naturali e al suo porto, e ritengono che una situazione del genere rappresenti un pessimo biglietto da visita proprio nel cuore della stagione estiva, quando il flusso di visitatori raggiunge il suo apice.

L’appello rivolto alle istituzioni è quello di intervenire rapidamente per eliminare i rifiuti e impedire nuovi episodi di abbandono. La chiusura completa dell’area potrebbe risultare difficilmente praticabile per i vincoli paesaggistici e storico-monumentali che insistono sul sito, ma, secondo Barbano e i residenti, una soluzione potrebbe essere quella di installare barriere o sistemi di protezione che limitino l’accesso ai malintenzionati, mettendo in sicurezza l’area senza comprometterne il valore storico e ambientale. “Non chiediamo interventi impossibili – conclude Barbano – ma misure concrete che consentano di restituire dignità a uno dei luoghi simbolo di San Foca, preservandolo dal degrado e dall’inciviltà”.