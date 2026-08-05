Ancora un decesso in spiaggia, dopo un malore: a perdere la vita un 71enne

Sant’Isidoro (Lecce) – Un altro bagnante muore sulle coste del Salento dopo un improvviso malore.

La vittima in questo caso è un 71enne, residente a Nardò sulla spiaggia di Sant’Isidoro.

La tragedia si è verificata questa mattina, attorno alle 7.30. Approfittando della frescura delle prime ore della mattina, l’uomo era andato in spiaggia con la moglie.

Ma dopo essere entrato in acqua, il 71enne ha accusato il malore e si è accasciato.

I bagnini di quel tratto di litorale si sono accorti del pericolo e sono andati in suo soccorso. Trasportato a riva, anche con l’aiuto di un’infermiera sono iniziate le manovre di rianimazione. Tentativi risultati inutili, purtroppo: per salvare l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono poi arrivati anche i militari della Guardia costiera e gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 71enne.