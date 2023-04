Ferì a colpi di pistola un 56enne per il controllo dello spaccio: a processo un 30enne

CALIMERA/MERINE (Lecce) – Processo sprint per Antonio Sebastian Dell’Anna, il 30enne di Merine ritenuto responsabile del ferimento a colpi di pistola di Giovanni Doria, di 56 anni, consumato in via Basilicata, nei pressi di un bar, a Calimera la sera del 2 ottobre del 2022. La giudice per le indagini preliminari Giulia Proto ha emesso un decreto di giudizio immediato alla luce delle prove raccolte nelle fasi delle indagini fissando la data dell’inizio del processo per il 7 giugno 2023 davanti ai giudici della prima sezione penale. L’imputato è sempre in carcere dal 15 marzo del 2023 quando venne raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere dove era già detenuto con l’accusa di tentato omicidio aggravato. Aggravato perché Dell’Anna avrebbe compiuto l’azione di sangue durante la sua latitanza in quanto, ammesso al regime di semilibertà dal magistrato di Sorveglianza il 22 giugno del 2022, si era reso irreperibile il 31 luglio quando sarebbe dovuto rientrare in carcere.

A rintracciarlo, lo scorso 18 novembre, furono i carabinieri del nucleo investigativo di Lecce che gli trovarono addosso una pistola calibro 7,65 nascosta nei pantaloni, con matricola abrasa e caricatore inserito con 8 cartucce. La consulenza tecnica svolta sull’arma e l’esame balistico accertarono la perfetta coincidenza con l’arma utilizzata per compiere la sparatoria. Secondo le indagini svolte dai carabinieri – che si sono avvalse dell’acquisizione dei filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza della zona, di intercettazioni, dell’ascolto di alcuni testimoni e dell’analisi dei tabulati telefonici – Dell’Anna avrebbe raggiunto il luogo in cui si trovava la vittima con un’auto, una Peugeot, condotta da un altro individuo. Sceso dal mezzo, l’indagato avrebbe esploso quattro colpi di pistola, tre alla gamba sinistra e uno al basso ventre del malcapitato, per poi dileguarsi col veicolo.

La vittima (che potrà costituirsi parte civile con l’avvocata Elisa Cappello) riuscì a salvarsi per miracolo, ma sottoposta a diversi interventi chirurgici, non può più provvedere autonomamente a se stesso per via delle gravissime lesioni riportate e ora è ricoverata in una Rsa. Le indagini hanno svelato il probabile movente. Come riportato nel decreto di giudizio immediato oltre all’aggravante della premeditazione viene contestata anche quella dei motivi abbietti relativi “alla gestione di attività illecite di vendita di sostanze stupefacenti”. Finora il presunto responsabile non ha fornito alcun chiarimento sul fatto di sangue scegliendo la via del silenzio nel corso dell’interrogatorio di garanzia. Ora, tramite l’avvocata Chiara Fanigliulo, potrà avanzare richiesta di riti alternativi.