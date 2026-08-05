Sannicola, il 6 agosto in Piazza della Repubblica arriva “Piazza Grande”: musica, moda ed emozioni con Francesco De Siena

SANNICOLA (Lecce) – Prosegue il ricco cartellone di “Estate a Sannicola 2026”, la rassegna estiva promossa dal Comune di Sannicola, organizzata dal consigliere comunale con delega al Turismo ed Eventi Patrizio Romano, con l’obiettivo di attrarre e accogliere visitatori e turisti attraverso appuntamenti di qualità, capaci di valorizzare il territorio e il suo tessuto economico e sociale.

Mercoledì 6 agosto, a partire dalle ore 21:00 in Piazza della Repubblica, andrà in scena “Piazza Grande”, il concerto di Francesco De Siena, straordinario interprete della musica italiana e vincitore di The Voice Senior su Rai 2. Con la sua voce intensa e la capacità di emozionare il pubblico, De Siena accompagnerà gli spettatori in un viaggio tra alcuni dei più grandi successi del panorama musicale italiano.

Ad impreziosire la serata sarà la prestigiosa sfilata di alta moda di Bolero Abbigliamento, storico punto di riferimento del commercio sannicolese, che quest’anno celebra un importante traguardo: 30 anni di attività. Un anniversario che rappresenta non solo il successo di un’attività commerciale, ma anche il valore di un’impresa che, grazie alla professionalità, alla disponibilità e alla cortesia è diventata negli anni un simbolo di eleganza e qualità per il territorio.

«Abbiamo voluto coniugare la grande musica con la moda per portare in piazza un evento di qualità ed emozionare il pubblico. Sono felice di ospitare un grande artista come Francesco De Siena e di festeggiare i 30 anni di attività di Bolero Abbigliamento.

In un periodo di difficoltà economica, celebrare una delle attività commerciali più rappresentative del nostro territorio, che con professionalità, disponibilità e gentilezza è diventata un punto di riferimento nel settore della moda, è motivo di orgoglio per tutta la comunità. Eventi come questo dimostrano come cultura, spettacolo e commercio possano camminare insieme, contribuendo a rendere Sannicola sempre più attrattiva e viva», dichiara il consigliere comunale con delega al Turismo ed Eventi, Patrizio Romano.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini, turisti e visitatori a partecipare a una serata che unirà musica, eleganza e valorizzazione delle eccellenze locali, confermando ancora una volta la volontà di fare di Estate a Sannicola 2026 una rassegna capace di offrire spettacoli di livello e occasioni di promozione del territorio.