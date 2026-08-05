Dà di matto in centro, ferisce persone e distrugge oggetti, prima di essere immobilizzato

Lecce – Ha dato in escandescenze in pieno centro storico di Lecce, ferendo persone e distruggendo oggetti incrociati lungo il suo percorso.
Minuti di vero e proprio terrore, insomma, nella mattinata di oggi nel capoluogo salentino. Protagonista un giovane di ogirini marocchine, che è stato poi grazie al taser immobilizzato dai carabinieri, subito allertati dai commercianti della zona di piazzetta Castromediano, proprio davanti a palazzo Carafa, sede del Comune di Lecce.
Col corpo ricoperto di sangue ha prima inveito pesantemente contro i passanti per poi scagliare sulle persone anche tavolini e sgabelli dei locali della zona.
Sul posto anche agenti della Polizia locale e gli operatori del 118.
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