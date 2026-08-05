Va in caserma per denunciare lo smarrimento di una prepagata e si scopre che è senza permesso

Lecce – Un controllo di routine trasformato in un intervento fondamentale per la tutela della legalità, grazie alla prontezza e allo spirito d’osservazione del Carabiniere. È l’emblema del quotidiano lavoro di vigilanza svolto dall’Arma, in cui l’attenzione ai dettagli e il profondo senso del dovere costituiscono il primo presidio di sicurezza per la comunità.

Nel pomeriggio di ieri, un 38enne, originario del Marocco, si è presentato presso la Stazione Carabinieri di Lecce Santa Rosa con l’intento apparente di formalizzare la denuncia per lo smarrimento della propria carta prepagata.

A fare la differenza è stato l’intuito del militare di servizio all’accettazione del pubblico. Di fronte all’assenza di documenti di riconoscimento e all’impossibilità di verificare immediatamente i dati del soggetto risultato irreperibile all’anagrafe comunale, il Carabiniere non si è limitato alla compilazione dell’atto, ma ha deciso di approfondire con professionalità gli accertamenti identificativi.

I riscontri immediati condotti in banca dati hanno dato ragione al sospetto del militare, rivelando una realtà ben diversa: a carico dell’uomo pendeva infatti un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Lecce, unitamente al contestuale ordine di lasciare il territorio dell’Unione Europea firmato dal Questore del capoluogo salentino.

Grazie alla tempestiva sinergia operativa attivata dal Comando Stazione Carabinieri con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce, sono stati celermente completati tutti gli adempimenti di rito. Al termine delle formalità, l’uomo è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) di Bari Palese per le successive procedure di competenza.

L’episodio testimonia ancora una volta come la sicurezza nasca dal valore umano e professionale dei singoli militari che, anche dietro un banco di accoglienza, rappresentano un baluardo imprescindibile di legalità e rigore a tutela del territorio.