Giovedì 6 e sabato 8 agosto Kascignana Festival con Kascignana Buskers, Bluvertigo, Ex-Otago, i musicisti di Ogni Altro Suono, Vivaz e altri ospiti

CASTRIGNANO DE’ GRECI (Lecce) – Dopo le prime due serate con Casino Royale e Pinuccio e in attesa della serata finale di sabato 8 agosto con Bluvertigo, Ex-Otago, i musicisti di Ogni Altro Suono e Vivaz, giovedì 6 agosto nel centro storico di Castrignano de’ Greci con una festa di artiste e artisti di strada prosegue Kascignana Festival.

KASCIGNANA BUSKERS

Dalle 21:00 (ingresso gratuito) spazio a Kascignana Buskers, in collaborazione con La Tribù dei Sempre Allegri, Salento Buskers Festival e Associazione Gessetti&Straccetti, una serata pensata per grandi e piccoli, tra performance, spettacoli itineranti, musica, giocoleria, equilibrismo, circo contemporaneo, fuoco, bolle di sapone, acrobatica aerea, clownerie e sorprese diffuse, che trasformeranno le vie del paese in un percorso di festa, meraviglia e partecipazione. Il programma diffuso accoglierà I Trampuglia con i trampolieri “traballanti e monelli” di Dario, Rocco e Cecilia Cadei; Manucircus, progetto di Emanuele Lacerenza, tra giocoleria, equilibrismo su sfera e performance con il fuoco; Jack Gambino, alter ego di Luca Pastore, “seguipersone” e giustiziere di strada; Quentin Yvinec, giocoliere ed equilibrista su giraffa; Esmeralda delle Bolle, con le bolle di sapone di Esmeralda Abreu; la Gambling Band, formazione itinerante con Giancarlo Dell’Anna alla tromba, Luca Manno al sassofono, Gianluca Ria al sousaphone/tuba e Tony Flow a batteria e percussioni; La Signorina G, spettacolo di Giorgia Basilico tra acrobatica aerea e teatro comico; Volcanalia, fire performer di Domenico “Mimmo” Pizzutilo; Live Gravity, circus unconventional show di Michele “Crazy Mike” Diana; e Les Déstabilisés, duo composto da Jacopo Rollo e Agathe Zawieja, tra clownerie, giocoleria, acrobatica aerea e trapezio.

SERATA FINALE: BLUVERTIGO, EX-OTAGO, OGNI ALTRO SUONO E VIVAZ

La giornata conclusiva di sabato 8 agosto prenderà il via alle 20:30 (ingresso libero) da KORA – Centro del Contemporaneo (Palazzo Baronale De Gualtieriis) con un nuovo appuntamento della sesta edizione di Ogni Altro Suono, progetto multidisciplinare di concerti, residenze, performance e laboratori. Prodotto da Ramdom con la direzione artistica di Donato Epiro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, Ogni Altro Suono esplora l’idea di festival come possibilità di incontro tra suoni, luoghi, discipline e identità differenti, con particolare attenzione ai territori marginali e periferici. Per la serata inserita nel programma del Kascignana Festival saliranno sul palco Ondakeiki e Alessandro “Asso” Stefana. La band milanese attraversa rock psichedelico, kosmische musik, dub e post punk, costruendo una dimensione live avvolgente, pulsante e tridimensionale. Il chitarrista, compositore e polistrumentista, intreccia folk, sonorità cinematografiche e ambient in un percorso originale, segnato da collaborazioni con artisti italiani e internazionali come PJ Harvey, Mike Patton, Micah P. Hinson, Vinicio Capossela, Calexico e Penguin Cafe.

Dalle 20:30 (ingresso libero) la serata si accenderà anche nei Giardini Unicef “Alan Kurdi” con il dj set di Vivaz e con i live di due storiche band della musica alternativa italiana: Ex-Otago e Bluvertigo. Dalle 21:00 il concerto della band ligure sarà un viaggio attraverso oltre vent’anni di musica, dagli esordi alla consacrazione nell’indie-pop italiano, fino ai brani più recenti. Sarà anche l’occasione per riascoltare dal vivo alcune canzoni di “Marassi”, album pubblicato nel 2016 che ha segnato una svolta nel loro percorso e che, a dieci anni dalla sua uscita, prosegue a risuonare come una colonna sonora generazionale. Alle 23:00 gran finale con i Bluvertigo per una tappa di “Essere Umani Tour”, spettacolo che riporta dal vivo una delle formazioni più originali della musica italiana. Da sempre riconosciuti per performance coinvolgenti e fuori dagli schemi, il gruppo continua a distinguersi per un linguaggio capace di fondere rock, elettronica, new wave, rigore tecnico, sperimentazione e ironia. La nuova tournée si presenta come uno spazio sonoro e visivo in cui musica, identità e ricerca artistica si intrecciano, mantenendo al centro il concetto di umanità. “Non è intrattenimento, è presenza” è la frase scelta dalla band per sintetizzare lo spirito del tour. In chiusura si torna da KORA – Centro del Contemporaneo (Palazzo Baronale De Gualtieriis) per l’after party con Vivaz.

Kascignana Festival è parte del progetto Borgo del Contemporaneo, promosso dal Comune di Castrignano de’ Greci e realizzato con Arci Lecce Solidarietà Società Cooperativa, con il sostegno dell’Unione europea – NextGenerationEU e del Ministero della Cultura, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e la Rete SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione del Ministero dell’Interno e di ANCI. La serata finale è sostenuta anche dal finanziamento SMART-IN – Valorizzazione dei luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico a valere su POC PUGLIA 2021-2027 – Area Tematica 06 Cultura | Linea di intervento 06.02. Attività Culturali – Studio, recupero, valorizzazione e gestione dell’area di Parco Pozzelle e di Masseria Pozzelle a Castrignano de’ Greci.

Dal 1 all’8 agosto Kascignana Festival propone quattro appuntamenti a ingresso gratuito tra musica, satira, arte di strada e partecipazione popolare, per un festival che negli anni ha saputo trasformare un piccolo comune in uno spazio aperto di incontro, socialità e cultura condivisa. Nato per promuovere una riflessione sui valori della solidarietà, della fratellanza e del dialogo nella società contemporanea, il Kascignana Festival intreccia linguaggi diversi: concerti, spettacoli, incontri, arti urbane, mercatini, esperienze popolari e momenti di comunità. Dopo aver ospitato nelle passate edizioni artisti di rilievo nazionale e internazionale come Manu Chao, Vinicio Capossela, Planet Funk, Meg, Subsonica, Zen Circus, Lo Stato Sociale, Marlene Kuntz, Bandabardò, Lorenzo Kruger, Radiodervish, Rachele Andrioli e Coro a Coro, la manifestazione conferma anche quest’anno una proposta trasversale e di grande richiamo.

INGRESSO LIBERO E GRATUITO