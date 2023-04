Primo Maggio al Parco Tagghiate Urban Factory

LECCE – Un’area giochi per bambini, spettacoli di magia, fitness, street art e dalle 18 musica live e dj set. Il Primo Maggio al Parco Urbano comunale Tagghiate Urban Factory sarà un’intera giornata, dal mattino alla sera, dedicata alle famiglie e ai ragazzi, all’insegna del relax, della musica, dei giochi e dei laboratori.

Il parco urbano di via Dei Ferrari, di proprietà comunale, sorge all’interno di una antica cava di tufo dismessa negli anni ’50. È disposto su due livelli: il piano terra con l’orto, le giostrine, i campi da bocce, il punto ristoro, la ludoteca, la ciclofficina, e una cava sottoposta circondata dal verde e dalle suggestive pareti. Il progetto Tagghiate Urban Factory è finanziato grazie al bando “Luoghi Comuni” della Regione Puglia attraverso l’agenzia Arti, la sua gestione è stata co-progettata tra l’associazione Oikos, vincitrice del bando, e l’amministrazione comunale.

Link Sponsorizzato

La giornata sarà aperta alle ore 11 dall’incontro pubblico di presentazione del Catalogo Tagghiate edito da Milella e dedicato all’attività del parco e alle nuove forme della cultura contemporanea e ai processi di innovazione sociale e urbana. All’incontro di presentazione prenderanno parte Katia Manca, responsabile del progetto “Tagghiate Urban Factory”, Alessandro Delli Noci, assessore alle Politiche Giovanili della Regione Puglia, Silvia Miglietta, assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Lecce, Rita Miglietta, assessora alla Rigenerazione Urbana del Comune di Lecce. Introdurrà il giornalista Gabriele De Giorgi. I signori giornalisti sono invitati a partecipare.

Il programma del Primo Maggio prevede una mattinata di relax e fruizione del parco e delle sue aree verdi, con alle 11.30 lo spettacolo di magia di Mago Marco e la fitness class con lezione gratuita di yoga dell’istruttrice Pablita Spedicato dell’associazione Yoga Posturale. Nel pomeriggio dalle 15.00 si terrà il Laboratorio di Street Art dell’associazione 167/b street, alle 15.30 il Truccabimbi nell’area giostrine. A cura della ciclofficina popolare OnzaOnza giochi pirotecnici, dj set e taglio della torta.

Link Sponsorizzato

L’area cava del Parco ospiterà i concerti e i dj set, con musica live dalle 17.30 alle 23.30. Apriranno le esibizioni Serena Scarinzi & Andrea Cataldo Liutista e poi via ai concerti in successione delle band Ddimuro, Sangumaru e The Frog. A seguire, fino alla chiusura della giornata, i dj set di Gopher e Tetsuo.

1 of 3