Maxi operazione contro spaccio e armi, due arresti anche in Salento: nei guai due presunti pusher a Lecce e Copertino

SALENTO – Due arresti tra Lecce e Copertino nell’ambito dell’operazione nazionale ad alto impatto investigativo coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi.

Il primo arresto è stato effettuato a Lecce, dove un giovane di 34 anni è stato sorpreso mentre cedeva droga a una donna. La successiva perquisizione ha permesso di sequestrare 10,15 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 535 euro in contanti ritenuti riconducibili all’attività di spaccio.

Il secondo arresto è stato eseguito a Copertino dagli agenti della Squadra Mobile con il supporto del Commissariato di Nardò. Nell’abitazione di un uomo 37enne sono stati trovati 35 grammi di cocaina, 202 grammi di hashish e 46,5 grammi di marijuana. Sequestrati anche tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga, 2.885 euro in contanti e un dispositivo conta-banconote. Durante i controlli sono stati inoltre rinvenuti 628 grammi di polvere pirica detenuti senza autorizzazione e quattro petardi di categoria F4 del tipo “Cobra”.

L’operazione, sviluppata su scala nazionale con il coinvolgimento delle Squadre Mobili e di numerosi uffici territoriali della Polizia di Stato, si è conclusa con 1.335 arresti, 2.358 denunce e il sequestro di circa 430 chilogrammi di sostanze stupefacenti. Recuperate anche 111 armi da fuoco e 250 armi bianche nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa.