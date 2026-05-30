Da lunedì Piazzetta Santa Caterina pedonale dalle ore 19

NARDO‘ (Lecce) – A partire da lunedì 1° giugno, come annunciato nei giorni scorsi, piazzetta Santa Caterina (l’anello viario attorno al parco giochi) diventerà interamente pedonale (è già pedonale h24 nel lato che affaccia sul mare), ma solo nelle ore serali. Una delibera di giunta (n. 50) del febbraio scorso, infatti, ha istituito l’isola pedonale nel tratto della piazzetta compreso tra la spiaggetta (via Emanuele Filiberto) e il porticciolo (lungomare Verne), dal 1° giugno al 30 settembre. L’orario di inizio del divieto di circolazione per auto e moto è stato fissato alle ore 19 (fino alle 2). L’obiettivo è quello di contemperare in modo ancora più efficace le esigenze di tutti, operatori commerciali e utenti deboli della strada. Nel segmento temporale tra le 19 e le 2, dal 1° giugno al 30 settembre, dunque, piazzetta Santa Caterina sarà totalmente off-limits per auto e moto