Nel cuore della Grecìa Salentina nasce LAMPA – STERNATIA, IL BORGO CHE VORREI un progetto di rigenerazione culturale che intreccia arte immersiva, tecnologie creative, turismo lento e partecipazione della comunità, con l’obiettivo di trasformare il borgo in un luogo da vivere, non solo da visitare. Per tre giorni, dal 31 maggio al 2 giugno, Sternatia diventa un palcoscenico diffuso itinerante: un laboratorio in cui memoria e futuro si incontrano e le strade diventano esperienza. Il pubblico potrà esplorare installazioni immersive, partecipare all’urban game LAMPA, assistere a spettacoli teatrali e musicali, dialogare con artisti, innovatori culturali e game designer, oltre a degustare i sapori autentici dell’enogastronomia locale nel “Chiostro dei Sapori”, allestito nel Chiostro del Comune.
Ma Lampa è anche un progetto destinato a lasciare un’eredità permanente sul territorio: le installazioni immersive, l’applicazione interattiva e i contenuti digitali resteranno fruibili anche dopo gli eventi inaugurali, trasformando Sternatia in una destinazione culturale innovativa e permanente.
Il progetto, ideato e curato da Gianni Sportelli e Michele Massaro, ha la direzione artistica di Massimiliano Siccardi e Raffaela Zizzari. Le attività teatrali e performative sono curate da CRACALIA ETS e Teatro dell’Argine. Soggetto attuatore è il Comune di Sternatia.
L’iniziativa rientra nel progetto PNRR Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” (M1C3) Linea di Azione B- Rigenerazione dei Borghi storici, Progetto di rigenerazione locale: Sternatia, il borgo che vorrei. CUP F81E22000040006.
LAMPA – Sternatia, il borgo che vorrei
31 maggio – 2 giugno 2026
Chiostro del Comune – Ex Convento dei Domenicani
Sternatia (LE) Ingresso gratuito
IL CALENDARIO DETTAGLIATO DELL’EVENTO
Sternatia, il borgo che vorrei
31 maggio / 2 giugno 2026
Chiostro del Comune – (Ex Convento dei Domenicani) – Sternatia (LE)
Programma
Domenica 31 maggio
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17.00 accoglienza ospiti
Saluti istituzionali
Gabriele Candito (Sindaco di Sternatia)
Marta Martina (Vicesindaco di Sternatia)
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17.30 Presentazione della ristampa del libro di Paolo Stomeo
“Racconti greci inediti di Sternatia” (1981), frutto della trascrizione fonetica della viva voce del popolo, e vocabolari confrontati col greco moderno. E altri..
Interventi:
Laura Marchetti (Prof. di Pedagogia Interculturale Università di Reggio Calabria)
Maurizio Agamennone (Dipartimento SAGAS Università di Firenze)
Modera: Luigi De Luca (Direttore Museo Castromediano)
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18.30 Presentazione del libro Sternatia storia e documenti a cura dell’autore Mario Cazzato
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18.50 Presentazione del libro La Grecìa Salentina. La cultura gastronomica letteraria e artigianale. A cura di Edizioni Manni.
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21.00 – Spettacolo teatrale Petre con Fabio Zullino
Chiostro del Comune – ingresso gratuito
(Regia e drammaturgia Fabrizio Saccomanno. Luci e costrutti sonori Vincenzo Dipierro – Produzione Cracalia ETS)
Lunedì 1 giugno
Chiostro Comune di Sternatia (Ex Convento dei Domenicani)
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ore 9.30 accoglienza partecipanti
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ore 10.00 Saluti istituzionali e benvenuto del sindaco Gabriele Candito
Ore 10.30 WORKSHOP AREA GAMIFICATION
Esplora, scopri, immergiti
Il gaming trasforma la fruizione del patrimonio culturale e contribuisce alla sua promozione e conoscenza. Può sembrare paradossale, ma immaginare il futuro è una competenza strategica.
Il percorso si sviluppa attraverso un formato narrativo immersivo, guidato, che accompagna i gaming/cittadini temporanei in un viaggio tra storia, cultura, gioco, tradizioni e futuro. Grazie all’approccio gamificato si esplorano visioni alternative, si progettano soluzioni e si riflette insieme su come rendere il patrimonio culturale sempre più sostenibile, accessibile e condiviso.
La gamification è uno strumento per progettare contenuti culturali digitali capaci di guardare al futuro, realizzando così un rilancio del borgo.
Interventi
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Gianni Sportelli Ideatore progetto Lampa
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Michele Massaro Conceptor progetto Lampa
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Massimiliano Siccardi Direzione artistica progetto Lampa
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Raffaela Zizzari Direzione artistica progetto Lampa
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Fabio Viola – Videogame Designer | Creative Director | Art Curator & Museum Serial Innovator (in collegamento da remoto)
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Stefano Guercilena LAMPA Studio LTD Creatori App Lampa
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Federica e Andrea (Trip.n.roll) Travel creator
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Vincent e Claudia (Littletravelsbiglove) Travel creator
Modera: Matteo Lupetti (Giornalista di Artribune)
Ore 13.00 LUNCH
Sessione pomeridiana
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ore 15.00 – Presentazione dell’app LAMPA a cura di Stefano Guercilena LAMPA Studio LTD
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ore 15.30 – La sfida lampante
Gli influencer si sfideranno tra le vie del borgo e, tra una missione e l’altra, scopriranno i punti di interesse interattivi disposti lungo il percorso. Durante il tour, il borgo sarà animato con attività di teatro partecipato proposte dal Teatro dell’ArgIne e CRACALIA ETS.
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ore 20.00 – FURORE Concerto spettacolo per voce sola – con Fabio Zullino, musiche dal vivo di Dario Blasi (Produzione CRACALIA ETS) seguirà dj set a cura di Dario Blasi
Chiostro del Comune – ingresso gratuito
Al termine del tour, all’interno del Chiostro del Comune sarà ospitato il Chiostro dei Sapori, un evento enogastronomico durante il quale sarà possibile degustare i prodotti tipici della terra salentina.
Martedì 2 giugno
Chiostro del Comune di Sternatia
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ore 9.30 accoglienza partecipanti
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ore 10.00 Saluti istituzionali e benvenuto del sindaco Gabriele Candito
Ore 10.30 – WORKSHOP AREA IMMERSIVA
Antiche radici, raccontate al futuro
L’arte immersiva è oggi uno dei linguaggi contemporanei più innovativi e in rapida evoluzione. Renato Gatto e Massimiliano Siccardi, tra i primi al mondo ad averne codificato il linguaggio nella sua componente spazio-drammaturgica, guideranno il pubblico in un racconto sulle origini, sullo sviluppo e sulle potenzialità di questa arte, oggi protagonista di spazi dedicati nelle grandi capitali culturali del mondo. Un panel aperto al dialogo, per comprendere come l’immersione stia ridefinendo il rapporto tra arte, spazio e spettatore.
Interventi
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Gianni Sportelli | Ideatore progetto Lampa
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Renato Gatto | Direttore Didattico dell’Accademia Teatrale Veneta di Venezia
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Massimiliano Siccardi | Direzione artistica del progetto Lampa
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Raffaela Zizzari |Direzione artistica del progetto Lampa
Modera: Giuseppe Ortolano (giornalista della sezione Viaggi di Repubblica.it e autore di guide turistiche)
Nel pomeriggio sarà possibile visitare il borgo di Sternatia con scoperta dei punti di interesse interattivi e mettersi alla prova con le missioni proposte dal game Lampa.
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ore 19.00 – Esito laboratorio teatrale di comunità a cura di Fabrizio Saccomanno (organizzato da CRACALIA ETS in collaborazione con Centro Studi Chora-ma)
Chiostro del Comune – ingresso gratuito
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ore 21.00 concerto in piazza