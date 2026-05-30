Nel cuore della Grecìa Salentina nasce LAMPA – STERNATIA, IL BORGO CHE VORREI un progetto di rigenerazione culturale che intreccia arte immersiva, tecnologie creative, turismo lento e partecipazione della comunità, con l’obiettivo di trasformare il borgo in un luogo da vivere, non solo da visitare. Per tre giorni, dal 31 maggio al 2 giugno, Sternatia diventa un palcoscenico diffuso itinerante: un laboratorio in cui memoria e futuro si incontrano e le strade diventano esperienza. Il pubblico potrà esplorare installazioni immersive, partecipare all’urban game LAMPA, assistere a spettacoli teatrali e musicali, dialogare con artisti, innovatori culturali e game designer, oltre a degustare i sapori autentici dell’enogastronomia locale nel “Chiostro dei Sapori”, allestito nel Chiostro del Comune.

Ma Lampa è anche un progetto destinato a lasciare un’eredità permanente sul territorio: le installazioni immersive, l’applicazione interattiva e i contenuti digitali resteranno fruibili anche dopo gli eventi inaugurali, trasformando Sternatia in una destinazione culturale innovativa e permanente.

Il progetto, ideato e curato da Gianni Sportelli e Michele Massaro, ha la direzione artistica di Massimiliano Siccardi e Raffaela Zizzari. Le attività teatrali e performative sono curate da CRACALIA ETS e Teatro dell’Argine. Soggetto attuatore è il Comune di Sternatia.

L’iniziativa rientra nel progetto PNRR Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” (M1C3) Linea di Azione B- Rigenerazione dei Borghi storici, Progetto di rigenerazione locale: Sternatia, il borgo che vorrei. CUP F81E22000040006.

LAMPA – Sternatia, il borgo che vorrei

31 maggio – 2 giugno 2026

Chiostro del Comune – Ex Convento dei Domenicani

Sternatia (LE) Ingresso gratuito