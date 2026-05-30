Lunedì 1°giugno la Notte Bianca del Commercio a Nardò

NARDO‘ (Lecce) – Lunedì 1°giugno il cuore di Nardò si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con la Notte Bianca del Commercio 2026, l’evento “diffuso” per animare la città e sostenere lo shopping e quindi gli esercenti neretini. Un momento, divenuto ormai consueto, che di fatto inaugura l’estate in città. Per l’occasione tantissime attività commerciali resteranno aperte oltre il consueto orario di chiusura serale, di conseguenza una passeggiata a partire dal pomeriggio sarà occasione di svago e shopping a condizioni vantaggiose. Fino a tarda notte, infatti, sono in programma concerti, spettacoli e iniziative di intrattenimento pensato per adulti e bambini. Il motto dell’edizione 2026 è “shopping fino a tardi!”, che accompagnerà una notte ricca di energia, colori e divertimento e che trasformerà ogni angolo della città in uno spazio da vivere e scoprire.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Nardò con il sostegno dell’UCN – Unione Commercianti Neretini e del DUC – Distretto Urbano del Commercio, con il coordinamento del sindaco Pippi Mellone, dell’assessore allo Spettacolo e Turismo Cesare Dell’Angelo Custode e del consigliere delegato al Commercio Lelè Manieri. La direzione artistica musicale dell’evento è affidata all’associazione Musicalmente di Piero Plantera, mentre la direzione artistica dell’area ludica dedicata ai bambini è curata da Vincenzo Manieri e BabyParty, che proporranno attività e animazione pensate per il divertimento delle famiglie e dei più piccoli.

“La Notte Bianca del Commercio – dice il consigliere delegato al Commercio Lelè Manieri – è il risultato più bello dello sforzo congiunto tra amministrazione comunale, associazione commercianti e tanti artisti coinvolti. Un evento che fa bene alla città, che la rende più viva, soprattutto che sostiene il comparto commerciale. Aspettiamo tutti a Nardò lunedì”.

L’elenco degli appuntamenti in programma, anche quest’anno, è lunghissimo. Tra gli altri, alle ore 18:30 il Freestyle Battle in via Tasso, alle ore 20:30 la Vasco Rossi Cover Band in corso Galliano, il tributo a Pino Daniele di Andrea Baccassino e gli Ipergalattici Cartoon Cover Band in piazza Salandra, alle ore 21 Flashback in via Bonfante (campetti), alle ore 21:30 il live set Trevize featuring Giovanni Chirico al sax e Federico Primiceri, alle ore 22 il live show dei Nutriazionisti in via Grassi e Gi-Tan Clan in piazzetta Spinelli. Moltissime attività commerciali hanno poi organizzato altri piccoli eventi di musica e spettacolo.

“La formula della Notte Bianca del Commercio – aggiunge l’assessore al Turismo e allo Spettacolo Cesare Dell’Angelo Custode – funziona molto bene ormai da anni ed è giusto riproporla. Un evento che fa crescere l’attrattività della città e che richiama tantissima gente anche dai comuni limitrofi. Una bella prova di squadra”.

“Sono contento – chiude il consigliere delegato al Centro storico Carlo Benegiamo – che la Notte Bianca del Commercio coinvolga anche ampie aree del centro storico e tanti operatori dello stesso. Il cuore della città diventa protagonista di un appuntamento ormai collaudato, una festa per i commercianti e per chi ama vivere la nostra città”.

In occasione della Notte Bianca del Commercio, è stato istituito il divieto di circolazione e di sosta a partire dalle ore 12 di lunedì 1° giugno alle ore 2 del giorno successivo su alcuni tratti di via Grassi, via Tasso, corso Galliano, via Duca degli Abruzzi, piazzetta Spinelli, piazza Mazzini, piazza Salandra, piazza Battisti, via XX Settembre, via Bonfante (nei pressi dei Campetti). È stato istituito, inoltre, un percorso veicolare alternativo con doppio senso di circolazione su un tratto di corso Garibaldi.