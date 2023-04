Record di iscritti alla decima edizione della “Marathon del Salento”

UGENTO (Lecce) – Il Parco Naturale Litorale di Ugento sarà lo scenario della decima edizione della Marathon del Salento di mountain bike, che domenica 16 aprile ospiterà oltre 1.150 bikers provenienti dalle società più disparate del panorama nazionale. Tra i partecipanti non mancheranno atleti di prima fascia facenti parte di squadre del calibro di Taddei e Torpedo. La competizione ciclistica organizzata da MTB Casarano e Terra Russa, partirà dal kartodromo “Pista Salentina” di Torre San Giovanni, marina di Ugento. Gli amanti delle ruote grasse si cimenteranno su un percorso molto tecnico immerso nella natura incontaminata, nell’ambito di una manifestazione che promette grandi emozioni. Questo pomeriggio alle 15 è prevista l’inaugurazione dell’evento sportivo presso la sede della Pista Salentina, in attesa del via fissato per domattina alle 9.30. La gara rientra nel circuito interregionale Trofei dei Parchi Naturali, che si svolge in dieci tappe organizzate in altrettanti Parchi Naturali Italiani. I tracciati saranno tre e saranno accomunati dai primi 18 chilometri con lo stesso dislivello di difficoltà: Escursionisti (30 chilometri), Granfondo (50 chilometri), Marathon (65 chilometri). Quest’ultima da quest’anno rientra nel Challenge Mtb Puglia. La competizione sarà valevole ai fini della vittoria del Trofeo Prestigio della rivista MTB Magazine. Tutti gli iscritti potranno beneficiare del pacco gara contenente la maglia celebrativa del decennale della competizione. Al termine della gara si terrà la ricca cerimonia di premiazione. “Due settimane prima della scadenza dei termini – dice Luca Orsini, vicepresidente della MTB Casarano – siamo stati costretti a chiudere le iscrizioni, in quanto avevamo già raggiunto il limite massimo di iscritti. Lo scorso anno, ci eravamo fermati a 1.024, che avevano fatto della Marathon la competizione con il maggior numero di partenti del Centro-Sud Italia. Quest’anno abbiamo raggiunto quota 1.150. Se ciò è stato possibile, è grazie all’impegno di tutti. Noi siamo pronti e siamo convinti che sarà un bellissimo evento, all’insegna dello sport. Ringrazio tutti gli iscritti e le loro squadre, che ci hanno dato fiducia. Auguriamo a tutti loro di godersi la permanenza nel Salento”.

