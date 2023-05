Aradeo si veste dei Colori delle tele di 100 artisti italiani e stranieri pronti a sfidarsi a colpi di pennello per le vie della ridente cittadina

ARADEO (Lecce) – Aradeo è un comune italiano di 9.859 abitanti della provincia di Lecce in Puglia, è situato nel Salento centro-meridionale e fa parte del circuito dei “Borghi autentici”, il 6 e 7 Maggio si veste dei colori degli artisti, giovani, diversamente giovani, esordienti e professionisti, che partecipano alla kermesse del Sesto Concorso di Pittura Estemporanea Biennale, sul tema “Aradeo in Libera Espressione”. Artefice dell’evento l’Associazione Artistica Culturale ArtAradeo, il Comune di Aradeo, Arataion.it e il Comitato Festa Patronale San Nicola Vescovo. Referenti, a cui gli artisti dovranno rivolgersi, sono l’architetto Giuppa, Luigi Palumbo e Marilena Apollonio. Si dipingerà nelle vie della Città, in caso di pioggia ci si rifugia nel Palazzo Grassi. Gli organizzatori hanno divulgato nei giorni scorsi un regolamento a cui gli artisti dovranno rigorosamente attenersi. I primi 100 che si iscriveranno entrano di diritto nell’esibizione, gli altri che arriveranno in ritardo saranno inseriti in un elenco di riserva. La manifestazione è aperta a tutti gli artisti italiani e stranieri. Le opere realizzate saranno esposte nella Hall del Teatro Comunale di Aradeo “Domenico Modugno” dall’8 al 14 maggio, dalle ore 17:00 alle 20:00 Una marea di premi attende i vincitori. Il 14 Maggio alle 20:00 consegna dei premi nella splendida cornice del Teatro “Domenico Modugno” della Città, alla presenza delle Autorità.

